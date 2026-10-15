Radnici Prometa upalili 78 lampiona, strahuju za posao: 'Tko će voziti djecu u školu?'

Djelatnici splitske gradske tvrtke Promet upalili su 78 lampiona ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije za 78 godina tradicije, koja bi zbog političke neodgovornosti mogla nestati jer bi taj autoprijevoznik mogao ostati bez brojnih autobusnih linija. Prema scenariju koji se sada nazire, tvrtki bi ostao tek gradski dio prijevoza, dok bi se linije koje desetljećima povezuju Split s okolnim gradovima i općinama prepustile drugim prijevoznicima, upozorava u priopćenju Nezavisni sindikat radnika Prometa.

Sindikat pritom pita - tko će voziti djecu u školu ako Grad i Županija okrenu leđa vlastitom prijevozniku i tko će odgovarati ako stotine radnika ostanu bez posla, a građani plaćaju više za manje pouzdanu uslugu? Poručili su da ne žele vozače iz država trećeg svijeta i Indije.

"Manje linija, manje prihoda, višak radnika, daljnje slabljenje tvrtke i na kraju pitanje koje se više neće moći izbjeći - postoji li politička volja da Promet Split uopće opstane? Sindikat neće šutjeti dok se budućnost našeg društva, naših kolega i njihovih obitelji odlučuje bez ozbiljnog pokušaja da se pronađe rješenje", stoji u priopćenju.

Upozoravaju kako bi gubitak linija mogao ugroziti oko 150-250 radnih mjesta vozača, a posebno ih zabrinjava budućnost linija prema Kaštelima, Trogiru, Solinu, Omišu, Dugom Ratu i Podstrani, kao i pitanje prijevoza prema otoku Šolti i Zagori.

Poručuju kako ta borba nije samo njihova već se tiče svih građana i javnog prijevoza, pa pozivaju stanovnike Splita, Kaštela, Trogira, Solina, Omiša, Dugog Rata, Podstrane i svih mjesta povezanih linijama Prometa da podrže zahtjev za očuvanje javnog prijevoza i radnih mjesta.

Sindikat poziva sve odgovorne da prestanu šutjeti, prestanu prebacivati odgovornost i počnu rješavati problem. "Nedopustivo je da se sudbina naših obitelji svede na fusnotu nekog natječaja i nećemo odustati od borbe za Promet, njegove radnike i građane kojima služimo", poručuju u priopćenju.