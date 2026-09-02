Radnici Salonita u Vranjicu traže pravdu: azbest i nepravda ne smiju se zaboraviti

Stotinjak radnika bivše tvornice Salonit prosvjedovalo je u srijedu predvečer u Vranjicu, zahtijevajući da se radnike, ranije obeštećene zbog gubitka "radnog mjesta" obešteti i zbog "izloženosti azbestu".

Bivši radnici su također izrazili nezadovoljstvo jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća obeštećenje zbog izloženosti azbestu. "Mi koji smo dobili obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta tražimo i da nas se obuhvati novim zakonom i za obeštećenje izloženosti azbestu jer i mi smo bili tomu izloženi," rekao je bivši radnik Salonita Nenad Grgić.

Prosvjednici su istaknuli da će odvjetnik iz Rijeke Ivan Primorac zastupati zahtjev da se oko 180 bivših radnika, obeštećenih zbog gubitka radnog mjesta, obuhvati i prijedlogom novog zakona koji je u proceduri i predlaže obeštećenje radnika "izloženih azbestu", isključujući one koji su dobili obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta.

"Nadamo se da će odvjetnik ishoditi pozitivan rezultat za nas jer i mi koji smo dobili obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta također smo bili izloženi azbestu," rekao je Grgić.

Radnici koji su obeštećeni zbog gubitka radnog mjesta s po 29.000 eura traže da u tom iznosu budu obeštećeni i zbog izloženosti azbestu. Neki od tih radnika Salonita u međuvremenu su umrli ali će njihova prava po novom prijedlogu zakona moći ostvariti njihovi nasljednici, što su prosvjednici ocijenili kao pozitivnu stavku.