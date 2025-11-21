Obavijesti

U SEDAM ZEMALJA

Radnici Zare idu u prosvjed na Crni petak: Traže povrat dobiti

Piše Ivana Mihaljević,
Foto: Altan Gocher/DPA

Radnici Zare u sedam europskih zemalja najavili su prosvjede na Crni petak, najvažniji dan rasprodaja, tražeći povrat ukinute podjele dobiti

Radnici Zare spremaju se za velike prosvjede baš na Crni petak, najprometniji dan u godini za trgovce. Kako je potvrdilo Europsko radničko vijeće Inditexa, zaposlenici će ispred trgovina u sedam europskih zemalja Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Portugalu i Španjolskoj, 28. studenog izaći na ulice tražeći povrat sustava podjele dobiti, javlja Reuters.

Španjolski sindikat CCOO koordinira akciju i poručuje da je upravo rad zaposlenika zaslužan za ogromne profite Inditexa. Predstavnica sindikata, Rosa Galan, izjavila je da je podjela dobiti ukinuta nakon pandemije, a radnici žele da se ponovno uvede. Inditex zasad nije komentirao najave prosvjeda niti otkrio koliko bi zaposlenika moglo sudjelovati.

traže privremenu zabranu oglašavanja Afera potresa modni svijet: Modni div pod istragom zbog izrabljivanja radnika!
Afera potresa modni svijet: Modni div pod istragom zbog izrabljivanja radnika!

Inditex, najveći svjetski trgovac brzom modom koji kotira na burzi, nakon pandemije bilježi snažan rast prodaje, a vrijednost dionica posljednjih se godina udvostručila. I dok kompanija raste, radnici poručuju da žele pravedan dio tog uspjeha.

Crni petak već je godinama i dan na kojem trgovci širom svijeta ističu svoje probleme. Tako su radnici u Španjolskoj 2022. prosvjedovali tražeći veće plaće, a nekoliko mjeseci kasnije Inditex je pristao povećati prosjek plaća u svojim trgovinama za 20 posto.

