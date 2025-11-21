Radnici Zare idu u prosvjed na Crni petak: Traže povrat dobiti

Radnici Zare spremaju se za velike prosvjede baš na Crni petak, najprometniji dan u godini za trgovce. Kako je potvrdilo Europsko radničko vijeće Inditexa, zaposlenici će ispred trgovina u sedam europskih zemalja Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Portugalu i Španjolskoj, 28. studenog izaći na ulice tražeći povrat sustava podjele dobiti, javlja Reuters.

Španjolski sindikat CCOO koordinira akciju i poručuje da je upravo rad zaposlenika zaslužan za ogromne profite Inditexa. Predstavnica sindikata, Rosa Galan, izjavila je da je podjela dobiti ukinuta nakon pandemije, a radnici žele da se ponovno uvede. Inditex zasad nije komentirao najave prosvjeda niti otkrio koliko bi zaposlenika moglo sudjelovati.

Inditex, najveći svjetski trgovac brzom modom koji kotira na burzi, nakon pandemije bilježi snažan rast prodaje, a vrijednost dionica posljednjih se godina udvostručila. I dok kompanija raste, radnici poručuju da žele pravedan dio tog uspjeha.

Crni petak već je godinama i dan na kojem trgovci širom svijeta ističu svoje probleme. Tako su radnici u Španjolskoj 2022. prosvjedovali tražeći veće plaće, a nekoliko mjeseci kasnije Inditex je pristao povećati prosjek plaća u svojim trgovinama za 20 posto.