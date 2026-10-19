Radnik (27) poginuo u pogonu kraj Bjelovara, pregazio ga stroj

U petak oko 7.20 sati u krugu drvoprerađivačkog pogona na području Bjelovara, život je izgubio 27-godišnji muškarac nakon što ga je pregazio radni stroj. Unatoč tome što su mu na mjestu nesreće pokušali pomoći, mladiću nije bilo spasa te je preminuo.

O okolnostima tragedije zasad nema više informacija. Na mjestu nesreće obavljen je očevid, a tijelo preminulog muškarca prevezeno je u bjelovarsku Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

O nesreći je obaviješten i nadležni inspektorat, a daljnjim postupkom trebale bi se razjasniti okolnosti koje su dovele do ove tragedije.