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NIJE MU BILO SPASA

Radnik (27) poginuo u pogonu kraj Bjelovara, pregazio ga stroj

Piše Iva Milotić,
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Radnik (27) poginuo u pogonu kraj Bjelovara, pregazio ga stroj
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Na mjestu tragedije obavljen je očevid, a nadležne službe utvrđuju sve okolnosti nesreće. Tijelo preminulog prevezeno je u bjelovarsku Opću bolnicu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

U petak oko 7.20 sati u krugu drvoprerađivačkog pogona na području Bjelovara, život je izgubio 27-godišnji muškarac nakon što ga je pregazio radni stroj. Unatoč tome što su mu na mjestu nesreće pokušali pomoći, mladiću nije bilo spasa te je preminuo.

O okolnostima tragedije zasad nema više informacija. Na mjestu nesreće obavljen je očevid, a tijelo preminulog muškarca prevezeno je u bjelovarsku Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

O nesreći je obaviješten i nadležni inspektorat, a daljnjim postupkom trebale bi se razjasniti okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

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