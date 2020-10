Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) izrazila je u \u010detvrtak su\u0107ut obitelji pacijenta preminulog tijekom hemodijalize u \u010dakove\u010dkoj bolnici i\u00a0najavila da \u0107e, utvrdi li se da\u00a0se radilo o pogre\u0161ci medicinske sestre, odlu\u010diti o mogu\u0107em pokretanju postupka pred Sudom HKMS-a.

HKMS u priop\u0107enju poziva javnost i medije da ne donose apriori javnu osudu o krivnji prije nego \u0161to nadle\u017ena dr\u017eavna tijela utvrde sve relevantne \u010dinjenice.

- Nakon \u0161to HKMS\u00a0dobije slu\u017ebeni dokument od Ministarstva zdravstva o nalazu zdravstvene inspekcije vezano uz okolnosti ovog tragi\u010dnog doga\u0111aja, odlu\u010dit \u0107e o eventualnom pokretanju postupka pred Sudom Komore, sukladno nalazu resornog ministarstva, ako taj nalaz doista utvrdi da se radi o pogre\u0161ci medicinske sestre -\u00a0stoji u priop\u0107enju.

Predsjednik HKMS-a Mario Gazi\u0107 ka\u017ee da godinama upozoravaju na zna\u010dajan nedostatak medicinskih sestara i njihovu preoptere\u0107enost opsegom posla i brojem pacijenata.

Zbog epidemije koronavirusa medicinske sestre, kao i svi drugi zdravstveni djelatnici, imaju dodatno ote\u017eane uvjete rada i dodatno radno optere\u0107enje, a u \u010dakove\u010dkoj bolnici do pune sistematizacije radnih mjesta i optimalnog funkcioniranja nedostaje \u010dak \u0161ezdesetak medicinskih sestara, navodi Gazi\u0107.

Za te\u017ee povrede pravila Sud HKMS-a mo\u017ee izre\u0107i razli\u010dite mjere: ukor, javni ukor, nov\u010dana kazna, privremeno oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licence) od mjesec dana do godine dana i\u00a0trajno oduzimanje odobrenja za samostalan rad.

Radnik iz bolnice: 'Sestre i tehničari nisu roboti, premalo nas je, pucamo po šavovima'

<p>Sestre i tehničari nisu roboti i ne mogu obavljati toliko poslova odjednom koje bi moralo obavljati više zdravstvenih djelatnika! Naš posao je stresan i izuzetno odgovoran što i sam mogu potvrditi. U puno slučajeva smo čarobnjaci koji iz ničega ili uz minimum sredstava rade fantastičan posao čak i iznad svojih mogućnosti.</p><p>Napisao je to na Facebooku Saša Rakić, prvostupnik sestrinstva koji radi u županijskoj bolnici u Čakovcu u kojoj je u utorak preminuo Antun T. (62) nakon što mu je greškom ubrzigano pogrešno sredstvo u žilu.</p><p>- Ne mogu zamisliti kako je obitelji preminuloga, a također i kako se tek osjeća naša kolegica! Ministar Beroš, ali i svi oni vodeći ljudi iz brdo udruga, sindikata i drugih sestrinskih udruženja, shvatite da nas je premalo, pucamo po šavovima. Ne poštuje nas se shodno našim kompetencijama, a niti nas se u konačnici financijski ne vrednuje na dostojan način. I da, sestre/tehničari nemaju pravo na pogrešku - napisao je, prenosi <a href="https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/3896406/sasa-rakic-sestre-i-tehnicari-nisu-roboti-premalo-nas-je-pucamo-po-savovima/">eMeđimurje</a>.</p>