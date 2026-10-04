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POLICIJA POTVRDILA

Radnik pao s visine od dva metra: Helikopterom ga prevezli u Zagreb na liječenje

Piše Luka Safundžić,
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Radnik pao s visine od dva metra: Helikopterom ga prevezli u Zagreb na liječenje
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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O događaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, rekla je policija...

Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je kako je u petak, 2. listopada, oko 10.15 sati, u Rovišću, u Ulici Alojzija Stepinca, tijekom izvođenja građevinskih radova na obiteljskoj kući došlo je do nesreće na radu.

- Naime, tijekom izvođenja radova s visine od oko dva metra pao je 29-godišnji djelatnik poduzeća koje je izvodilo radove - rekla je policija. 

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Zbog zadobivenih ozljeda 29-godišnjak je hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava na daljnje liječenje.

- Na mjestu događaja obavljen je očevid, a proveden je i inspekcijski nadzor koji je obavio inspektor zaštite na radu. O događaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - zaključila je policija. 

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