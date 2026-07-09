Radnik pilane u Požegi tijekom čišćenja metalne cijevi zadobio udarac u glavu. U bolnici je

U pogonu pilane tvrtke Spin Valis u Industrijskoj ulici u Požegi ozlijeđen je radnik tijekom čišćenja metalne ventilacijske cijevi.

Kako je potvrdili iz PU požeško-slavonske, radnik je pritom zadobio udarac cijevi u glavu te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega radi pružanja liječničke pomoći.

Očevid je u tijeku nakon čega će biti poznato više informacija.