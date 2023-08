Radnik resorta napao muškarca koji je otpilio hotelski zid kojim su ogradili plažu: 'Satrat ću te!'

Nakon što je Dubrovčanin Igor Legaz u srijedu uz pomoć sugrađana prepilio ogradu i srušio zid u blizini vile Elite u Lapadu kako bi svima omogućio prilaz plaži, za vrijeme snimanja priloga za HTV-ov Regionalni dnevnik ponovno je došlo do obračuna radnika resorta s Legazom. Policija ovoga puta nije intervenirala niti je imala komentara na incident.

U srijedu je priveden radnik resorta koji je pružio otpor akciji. Kako su zid i ograda bili su na pomorskom dobru, u PU dubrovačko-neretvanskoj tvrde da kod rušenja zida nema kaznenog djela.

Spor traje punih 15 godina, a trebalo je pet sati truda da se zid sruši.

- Događaj na vili Eliti je poraz države i svih njezinih institucija. Činjenica je da je frustracija uzurpacijom pomorskog dobra diljem obale ovdje doživjela kulminaciju i da su građani uzeli stvar u svoje ruke - rekao je Marko Giljača, županijski vijećnik.

Foto: Dubrovački dnevnik

Do plaže inače postoje dva prilaza, no zid na pomorskom dobru gdje je nekad bio glavni put do plaže zasmetao je Legazu.

- Mi ništa ne radimo nego obnavljamo stari put. Kad kažem mi, mislim na udrugu Divlja liga vaterpolo, koja ima djelatnost uređivanje i održavanje pristupnih puteva do mora. Mi upravo to i radimo. S obzirom da su ovo vrlo važne gradske skale, mi inzistiramo da grad Dubrovnik napravi tu skale jer za taj dio treba troškova koje mi nemamo - poručuje Legaz, predsjednik spomenute udruge.

U resortu najavljuju da će poduzeti pravne korake, a Grad najavljuje da će u listopadu zaposliti redare za pomorsko dobro.