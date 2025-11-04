Radnika nakon 11 sati spasili iz urušene srednjovjekovne kule u Rimu. Preminuo je u bolnici

Dio pročelja kule, smještene u blizini Carskih foruma i Koloseuma, urušio se u ponedjeljak ujutro, izazvavši oblak prašine i zatrpavši radnike na gradilištu. Prema navodima medija, trojica su radnika evakuirana, a jedan je zadobio ozljedu glave. Posljednji, 66-godišnji rumunjski državljanin, ostao je zarobljen pod ruševinama više od jedanaest sati.

Rimski vatrogasci izvukli su ga kasno navečer, a u bolnicu Umberto I stigao je u kardiorespiratornom zastoju. Unatoč pokušajima reanimacije, preminuo je, izvijestila je agencija Ansa.

Pokretanje videa... 00:08 Urušio se toranj u Rimu | Video: 24sata/reuters

Predsjednik regije Lazio Francesco Rocca izrazio je sućut obitelji stradalog radnika. "Octay Stroici nije preživio, unatoč izvanrednim naporima spasilaca. Na radu se ne može i ne smije umrijeti", napisao je Rocca na Facebooku.

Rimsko tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog sumnje na nemar i nenamjerne ozljede, a karabinjeri su ispitali radnike i odgovorne za obnovu. Prema podacima rimskog odjela za kulturnu baštinu, urušavanje je zahvatilo potporni zid, dio podnožja i stubište kule, čija je obnova započela u lipnju i uključivala uklanjanje azbesta.

Kula Torre dei Conti, izgrađena u 9. stoljeću i proširena u 13. stoljeću za obitelj pape Inocenta III., zatvorena je od 2007. godine. Obnova se financira sredstvima iz europskog plana oporavka, a planirano je da nakon radova postane kulturni centar.