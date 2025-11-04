Obavijesti

TRAJE ISTRAGA

Radnika nakon 11 sati spasili iz urušene srednjovjekovne kule u Rimu. Preminuo je u bolnici

Radnika nakon 11 sati spasili iz urušene srednjovjekovne kule u Rimu. Preminuo je u bolnici
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Radnik koji je više od jedanaest sati bio zarobljen pod ruševinama kule Torre dei Conti u središtu Rima preminuo je nakon što su ga spasioci izvukli i prevezli u bolnicu, izvijestili su talijanski mediji

Dio pročelja kule, smještene u blizini Carskih foruma i Koloseuma, urušio se u ponedjeljak ujutro, izazvavši oblak prašine i zatrpavši radnike na gradilištu. Prema navodima medija, trojica su radnika evakuirana, a jedan je zadobio ozljedu glave. Posljednji, 66-godišnji rumunjski državljanin, ostao je zarobljen pod ruševinama više od jedanaest sati.

Rimski vatrogasci izvukli su ga kasno navečer, a u bolnicu Umberto I stigao je u kardiorespiratornom zastoju. Unatoč pokušajima reanimacije, preminuo je, izvijestila je agencija Ansa.

Predsjednik regije Lazio Francesco Rocca izrazio je sućut obitelji stradalog radnika. "Octay Stroici nije preživio, unatoč izvanrednim naporima spasilaca. Na radu se ne može i ne smije umrijeti", napisao je Rocca na Facebooku.

TIJEKOM OBNOVE
VIDEO Drama u Rimu: Urušio se toranj kod koloseuma, radnik zarobljen pod ruševinama...

Rimsko tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog sumnje na nemar i nenamjerne ozljede, a karabinjeri su ispitali radnike i odgovorne za obnovu. Prema podacima rimskog odjela za kulturnu baštinu, urušavanje je zahvatilo potporni zid, dio podnožja i stubište kule, čija je obnova započela u lipnju i uključivala uklanjanje azbesta.

Kula Torre dei Conti, izgrađena u 9. stoljeću i proširena u 13. stoljeću za obitelj pape Inocenta III., zatvorena je od 2007. godine. Obnova se financira sredstvima iz europskog plana oporavka, a planirano je da nakon radova postane kulturni centar.

