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OZLIJEĐEN JE

Radnim strojem zakačio bombu kod Vukovara i aktivirao je. Netko ju je bacio uz cestu...

Piše Iva Tomas,
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Radnim strojem zakačio bombu kod Vukovara i aktivirao je. Netko ju je bacio uz cestu...
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem s ciljem utvrđivanja počinitelja i drugih okolnosti

Muškarac (73) ozlijeđen je prilikom obavljanja poljoprivrednih radova na oranici u blizini ceste koja vodi od Negoslavaca do Vukovara, gdje je radnim strojem aktivirao ručnu bombu. Sve se dogodilo u ponedjeljak oko 14.30 sati, priopćila je PU vukovarsko-srijemska.

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Na mjestu događaja muškarcu je pružena hitna medicinska pomoć te je prevezen u Nacionalnu memorijalnu bolnicu Dr. Juraj Njavro u Vukovaru, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

- Zbog sumnje da je, zasad nepoznati počinitelj, bezobzirno odbacio ručnu bombu i time počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava - stoji u priopćenju.

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 Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem s ciljem utvrđivanja počinitelja i drugih okolnosti.

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