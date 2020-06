Radno ljeto u Saboru realnost ili lažno obećanje? Puhovski: Oni žele glasove, to je protuustavno

Ustavni stručnjak Mato Palić stava je da Sabor u ovoj situaciji može i mora raditi, a pravno najčistije bilo bi da se donese odluka kojom bi se definiralo da novoizabrani zastupnici rade za vrijeme ustavne stanke

<p>Bez obzira hoće li nakon izbora većinu složiti HDZ ili SDP, obećali su da novi saziv neće imati ljetni odmor, koji je Ustavom definiran od 15. srpnja do 15. rujna. To je moguće, ali samo hipotetski.</p><p>Priča se pokrenula nakon poruke predsjednika države kako ne može zamisliti da bi nakon formiranja nove većine, Sabor otišao na godišnji. Mogućnost da novoizabrani zastupnici odu na godišnji otklonio je predsjednik Sabora<strong> Gordan Jandroković</strong> (HDZ).</p><p>- Sasvim je normalno da, nakon što bude izabran novi Sabor, on žurno krene s radom, da donesemo zakon o obnovi Zagreba i sve potrebne mjere da bi bili pripremni za sve što nas čeka na jesen. Dakle, moramo donijeti jedan broj odluka vezanih za gospodarske mjere i ne znam kome bi uopće palo na pamet da Sabor ode na godišnji odmor - rekao je. </p><p>Scenarij o saborskom radnom ljetu podrazumijeva da nakon izbora imamo čistu situaciju odnosno znamo tko ima 76 ruku za formiranje nove većine i pod uvjetom da nema prigovora na izborni proces odnosno da se izbori ne ponavljaju na pojedinim biračkim mjestima. </p><p>Naime, nakon objave konačnih rezultata izbora, predsjednik države <strong>Zoran Milanović </strong>u roku od 20 dana saziva konstituirajuću sjednicu Sabora. U najboljem slučaju to bi moglo biti krajem srpnja ili početkom kolovoza. No, prva sjednica ne mora nužno biti konstituirajuća, a to smo najbolje vidjeli 2015. godine kada iz prve nije izabran predsjednik Sabora, jer nitko od političkih aktera u tom trenutku nije imao većinu. Umjesto 3. prosinca, Sabor je konstatiran 25 dana kasnije.</p><p>Politički analitičar <strong>Žarko Puhovski</strong> na najave o radnom ljetu zastupnika odgovara da bi to bilo protuustavno, a i smatra da je u ovdje riječ o pokušaju saniranja štete nakon što prošli saziv nije donio Zakon o obnovi Zagreba, što se sada u kampanji postalo problem.</p><p>- Očito je da se sad ovime pokušava pridobiti glasove - kazao je Puhovski.</p><p>Ustavni stručnjak <strong>Mate Palić</strong> kaže da zbog situacije Sabor može i mora raditi, a nudi i rješenje da se ne sazivaju izvanredne sjednice.</p><p>- Pravno najčistije za nastavak rada bilo bi da se donese odluka kojom bi se definiralo da novoizabrani zastupnici rade i za vrijeme ustavne stanke - kazao je stručnjak.</p><p>Za <strong>Miranda Mrsića</strong> (Demokrati) situacija je jasna:</p><p>- Priče o radu Sabora tijekom ljeta tipična je predizborna laž. Oni govore ono što je ugodno uhu birača, ali to nije realno. Birače se želi uvjeriti da su spremi rješavati probleme, ali dok su mogli to nisu napravili - zaključio je čelnik Demokrata.</p><p>A na najave iz HDZ-a da će se odmah nakon konstituiranja donijeti zakon o obnovi, odgovorio je<strong> Peđa Grbin</strong> (SDP). </p><p>- S obzirom na proceduru, ali isto tako i na obimnost materije, očekivati da će Zakon o obnovi biti usvojen dan nakon konstituiranja Sabora je najblaže rečeno naivno. Takva materija, ako ništa drugo, zaslužuje ozbiljnu saborsku raspravu u dva čitanja - kaže Grbin. </p><p>O Jandrokovićevim najavama kaže da su otužne i podsjeća da vladajuće nitko nije tjerao da raspuste Sabor u doba krize.</p><p>- Da su htjeli raditi, mogli su - kazao je SDP-ovac. </p>