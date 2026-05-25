Prema podacima Eurostata od 2013. do 2024. u Hrvatsku je došlo 54.305 Srba gastarbajtera. Za usporedbu, u Njemačku je na privremeni, sezonski rad otišlo 45.633 građana Srbije
BRNABIĆKA NEMA POJMA PLUS+
Rado Srbi dolaze na sezonski rad u Hrvatsku, u prosjeku ih godišnje dođe oko 24 tisuće...
"Blokaderi najveću potporu imaju iz Zagreba", rekla je predsjednica skupštine, bivša srpska premijerka Ana Brnabić, pa dodala kako je strateški interes Hrvatske rušenje Aleksandra Vučića. "To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sad su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić", rekla je Ana Brnabić.
