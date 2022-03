Radojčić (Možemo): Prvo referendum, onda o izborima, nema razloga za ostavkom

Možemo! Pula smatra da se građanima prvo treba osigurati očitovanje o budućnosti šetališta Lungomare, o čemu postoji razilaženje među glavnim političkim opcijama u gradu, potom treba raspravljati o izborima, pa stoga čelnica te platforme Dušica Radojčić ne vidi "ni razloga za ostavkom."

Naime, čelnica platforme Možemo! Pula koja je ujedno i predsjednica pulskog gradskog vijeća Dušica Radojčić na poziv gradonačelnika Pule Filipa Zoričića da ona i svi vijećnici Gradskog vijeća daju ostavku odgovara kako ne namjerava blokirati rad Gradskog vijeća, pa stoga ne vidi ni razloga za ostavku.

"Nemam namjeru biti predsjednica Gradskog vijeća na silu. I za moju smjenu i za biranje novog predsjednika potreban je glas većine vijećnika i vijećnica, a to se ne može ostvariti bez dogovora ili s nama ili s IDS-om" - istaknula je Dušica Radojčić.

Dodala je kako ona kao predsjednica Gradskog vijeća želi omogućiti građanima izjašnjavanje na referendumu o budućnosti šetališta Lungomare.

"Za to se zalažem i to je, kako ja to vidim, i razlog pokretanja zahtjeva za mojom smjenom. Lungomare je trenutno ključna tema, odnosno hoće li se građani imati prilike izjasniti o njoj na referendumu. Nije u pitanju neupravljivost Gradom, za gradonačelnikove odluke digli smo ruke sva 162 puta naspram samo jednog puta kada nismo. U pitanju je, zapravo, borba za nekretninski biznis na Lungomareu" - poručila je Radojčić

Podsjetila je kako je gradonačelnik Zoričić jednostrano raskinuo koaliciju i preuzeo odgovornost za gubitak većine u Gradskom vijeću.

"Sada traži da predsjednica i svi vijećnici i vijećnice Gradskog vijeća daju ostavke. Drzak politički potez s obzirom da njegova lista u Gradskom vijeću ima samo četiri od 22 člana. Zašto bi mandat koji su nam građani povjerili vratili zato jer je on jednostrano raskinuo koaliciju? Ne namjeravam blokirati rad Gradskog vijeća, pa ne vidim ni razloga za ostavku" - poručila je Dušica Radojčić.

