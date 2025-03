Radovan Fuchs: Nemam ovlasti, a ni prostora za ispunjenje zahtjeva sindikata

Nakon neuspješnog mirenja sa sindikatima u obrazovanju, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u petak je poručio kako ne vidi razloga za štrajk, da nema ovlasti ni prostora za ispunjenje zahtjeva, kao i da će sva nastava izgubljena zbog štrajka biti nadoknađena.

"Ne mogu popustiti oko zahtjeva jer ne mogu garantirati ishod rada vijeća za koeficijente, a zakonske osnove za posebni dodatak nema", kazao je Fuchs novinarima nakon sjednice Vlade.

Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama sastat će se u srijedu, 12. ožujka, potvrdio je novinarima ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, dodavši da će to biti prva radna sjednica tijela koje će zasjedati tako dugo dok zahtjevi dolaze.

Govoreći o neuspješnom mirenju sa sindikatima u obrazovanju, Fuchs je podsjetio da je inicijalni zahtjev sindikata bio povećanje plaća od 4 plus 4 posto. Ostali sindikati prihvatili su kompromisnu varijantu 3 plus 3 posto, no obrazovni su sindikati nakon konzultacija s članstvom odlučili da neće potpisati dodatak TKU o povećanju osnovice. U postupak mirenja krenuli su postavljajući nove zahtjeve, rekao je.

"Jedina mogućnost koja im je ostala za legitimno organiziranje štrajka bio je zahtjev za mirenjem upravo zbog osnovice. Sad više nije to bilo prijedlog 4 plus 4, nego je sada prijedlog bilo povećanje od 10 posto", dodao je Fuchs o zahtjevima sindikata.

Osnovni razlog zahtjeva za mirenjem bio je povećanje osnovice plaća, no tijekom razgovora sindikati su iznijeli i dodatne zahtjeve, napomenuo je. Među njima su korekcije koeficijenata, zahtjev da se sustav ocjenjivanja ne primjenjuje u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju te odgoda reforme strukovnog obrazovanja za godinu dana.

Fuchs je naglasio da je Ministarstvo bilo spremno na razgovor o pojedinim točkama poput moguće odgode reforme i ocjenjivanja, no ključni zahtjev za povećanje osnovice od 10 posto nije prihvaćen.

Podsjetio je da je Vlada u svojem mandatu plaće u obrazovanju povećala do 60 posto, a samo u zadnjih godinu dana oko 30 posto.

Uz to, napomenuo je, učitelji i nastavnici u školama jedini su u javnim službama zadržali dodatke na plaću, poput onih za rad u posebnim uvjetima, rad s djecom s teškoćama i rad u udaljenim područjima. "Ne postoji zakonska osnova za poseban dodatak na plaće jer trenutno ne postoji izvanredno stanje koje bi to opravdalo", naglasio je ministar.

Poručio je da štrajk neće spriječiti provedbu nacionalnih ispita, već će ih NCVVO "podesiti" bude li za to potrebe, te da će vrijeme provedeno u štrajku biti nadoknađeno ili subotom ili produžetkom školske godine.

Na kraju je naglasio kako jedino sustav obrazovanja omogućava trajno profesionalno napredovanje u tri kategorije, što osigurava povećanje primanja onima koji se kontinuirano usavršavaju.

U postupku mirenja bili su predstavnici Školskog sindikata Preporod, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.