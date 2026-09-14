RADOVI SU PRI KRAJU Ovako izgleda bjelovarski Wellovar

Terme Bjelovar zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 4,8 milijuna eura, uz jamstvo Grada Bjelovara, a otvorenje bazenskog kompleksa Wellovar u Velikom Korenovu očekuje se na Dan grada, 29. rujna, najavljeno je u ponedjeljak na sjednici Gradskog vijeća. Kredit služi za premošćivanje razdoblja dok ne stignu odobrena sredstva EU-a, a Terme ga otplaćuju kroz tri godine uz fiksnu kamatu od 3,55 posto. Grad će Termama usmjeriti i dodatnih 250.000 eura koje očekuje od većeg prihoda od poreza na dohodak. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL