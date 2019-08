Radovi u tijeku: I dok Kinezi grade, Hrvati skupljaju žalbe...

Austrijski Strabag je uložio žalbu na odabir grčkog Avaxa da gradi južni dio pristupnih cesta Pelješkome mostu, potvrdila nam je glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić.

Hrvatske ceste su krajem srpnja odlučile da stonsku obilaznicu, poddionice Sparagovići - Prapratno i Prapratno - Doli gradi grčki Avax, koji je dao ponudu od 511,5 milijuna kuna, a dionicu Duboka - Sparagovići austrijski Strabag, čija ponuda iznosi 478,3 milijuna kuna. Na tom javnom natječaju, koji je bio raspisan lanjskog prosinca, uz Avax je sudjelovao i austrijski Strabag, čija ponuda je iznosila 569,3 milijuna kuna bez PDV-a. Avaxovu ponudu u HC-u su ocijenili ekonomski najpovoljnijom. Strabag je imao pravo podnijeti žalbu na tu odluku. Upitali smo prometnog stručnjaka Marka Ševrovića što bi ova žalba mogla značiti za gradnju mosta.

- Moguće je da će radovi kasniti. Definitivno postoje rokovi koji su potrebni da se sagradi cesta, a ako početak gradnje kasni, naravno da će i sve ostalo kasniti. Nemam točne informacije koliko je predviđeno trajanje radova, a teško je bez dokumentacije reći hoće li sve biti završeno ili nedovršeno prije otvaranja - kaže Ševrović i dodaje: “Doduše, već se pokazalo da su neke Strabagove žalbe bile neosnovane”.

Polusiva zona zbog zakona

- Ovakve situacije odgađaju radove, a mi bismo trebali biti na strani investitora, odnosno Hrvatskih cesta. Ako su oni već nekome dali posao i ako se već počelo s radovima, a onda komisija poništi rad, onda su i Hrvatske ceste u velikim problemima. Uz to, zakon o javnoj nabavi se dodatno zakomplicirao i sad imamo polusivu zonu koju je teško definirati. Jako je teško naći izvođača, a da se ne pojavi naknadno neka žalba - smatra stručnjak.

- Pelješki most je pokazao da imamo problema s javnom nabavom i možda bismo u budućnosti trebali naći bolji način za odabir izvođača ovako kapitalnih radova. Činjenica je da ćemo imati gotov most, a nećemo imati gotove ceste. Nadam se da se to neće dogoditi, ali ovo pokazuje kako funkcionira pravna država. Bilo bi mi zaista žao da imamo takvu situaciju, ali mislim da je to realan problem - rekao je Ševrović.

Hrvatske ceste su donijele odluku o odabiru Strabaga za gradnju dionice Duboka - Sparagovići, koji je ponudio 478,3 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost radova na toj dionici dugačkoj 12 kilometara bila je 482 milijuna kuna bez PDV-a.

Dugo im je trebalo da odaberu Grke

Ponude na tom javnom natječaju otvorene su još lani u lipnju, no Hrvatske ceste su odluku o odabiru donijele tek krajem veljače ove godine. Tad je donijeta odluka da Avax dobije taj posao, no na to su se žalili austrijski Strabag i grčki Aktor. Grčka žalba je odbijena. Strabag je u svojoj žalbi naveo da su Hrvatske ceste trebale isključiti Avax zbog profesionalnog propusta, odnosno sudjelovanja te tvrtke u kartelskom sporazumu u Grčkoj između 2005. i 2012.

