VIDEO Rakete i dronovi na mlazni pogon napali Kijev. Dvoje mrtvih, osam ranjenih

Dvije osobe su poginule, a još je osam osoba ozlijeđeno u noći 24. rujna, kada su eksplozije ruskih balističkih projektila potresle Kijev, piše Kyiv Independent.

Pokretanje videa... VIDEO Novi ruski napadi na Ukrajinu | Video: 24sata/Reuters

Dok su projektili istodobno pogađali glavni grad, predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s članovima američkog Kongresa. Tijekom sudjelovanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda razgovarali su o nedavno donesenom Grahamovu zakonu Lindseyja Grahama.

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„Sada Sjedinjene Države imaju priliku snažno odgovoriti”, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. „Potrebni su nam presretači balističkih projektila kako bismo zaštitili živote. Sankcije protiv Rusije i onih koji joj pomažu zarađivati novac moraju se provesti.”

Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tijekom noći lansirala 282 napadačke bespilotne letjelice različitih tipova, uključujući dronove na mlazni pogon, kao i protubrodske projektile Zircon te balističke projektile Iskander-M, S-400 i KN-23.

Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 227 zračnih ciljeva, među kojima 219 dronova, četiri projektila Zircon, tri balistička projektila i jedno streljivo Banderol. Napadi su zabilježeni na 13 lokacija, dok su krhotine oborenih ciljeva pale na 10 lokacija.

Snažne eksplozije prvi put su se u središtu ukrajinske prijestolnice čule oko 1:00 sat po lokalnom vremenu, rekla je glavna urednica Olga Rudenko.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo također je upozorilo da balistički projektil leti prema Kijevu, nakon što je u 00:59 proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu.

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„Probudio me zvuk eksplozije, a zračnu uzbunu sam prespavao. Kada sam pogledao telefon, vidio sam upozorenja o nadolazećim projektilima i otišao u hodnik, dok je niz eksplozija odjekivao. Jedna od njih aktivirala je autoalarme u blizini mog stana”, rekao je ratni urednik Chris York.

Potom je još jedan balistički projektil u 1:27 krenuo prema ukrajinskoj prijestolnici, priopćilo je ratno zrakoplovstvo.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su hitne medicinske ekipe upućene na lokacije u gradskim četvrtima Solomjanski, Svjatošinski i Podilski, dok su ruski projektili i dalje gađali grad.

U četvrti Dniprovskij krhotine su pale u dvorište stambene zgrade, gdje je, prema njegovim riječima, moguće da ima ljudi zarobljenih pod ruševinama. Krhotine su pale i na upravnu zgradu u toj četvrti.

„U četvrti Podilski krhotine su pale na parkiralište u blizini zdravstvene ustanove. Nekoliko automobila se zapalilo. Hitne službe su na putu”, rekao je Kličko.

Krhotine projektila pale su i u blizini rodilišta, pri čemu su razbijeni prozori i oštećen dio pročelja zgrade, rekao je.

Iako u rodilištu nije bilo žrtava, jedna je osoba poginula na obližnjem parkiralištu, rekao je Kličko i dodao da je oštećen i medicinski dijagnostički centar.