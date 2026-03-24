PAKAO U IRANU

Rakete sravnile kvart u Tabrizu, najmanje šest ljudi poginulo!

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripou

Najmanje šestero ljudi poginulo je u zračnim napadima tijekom noći na stambenu četvrt u iranskom gradu Tabrizu, izvijestili su lokalni mediji u utorak. Još devetero ljudi ozlijeđeno je u napadima koji su pogodili sjevernu četvrt i trg na jugozapadu grada.

Ljudi su na društvenim mrežama izvijestili su o snažnim eksplozijama koje su se dogodile oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Iran je prestao objavljivati ​​službene podatke o žrtvama otprilike tjedan dana nakon što su SAD i Izrael započeli napade na zemlju 28. veljače.

Prema američkoj novinskoj agenciji aktivista za ljudska prava (HRANA), do sada je ubijeno više od 3200 ljudi, uključujući najmanje 1400 civila.  

