PAKAO U IRANU
Rakete sravnile kvart u Tabrizu, najmanje šest ljudi poginulo!
Najmanje šestero ljudi poginulo je u zračnim napadima tijekom noći na stambenu četvrt u iranskom gradu Tabrizu, izvijestili su lokalni mediji u utorak. Još devetero ljudi ozlijeđeno je u napadima koji su pogodili sjevernu četvrt i trg na jugozapadu grada.
Ljudi su na društvenim mrežama izvijestili su o snažnim eksplozijama koje su se dogodile oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu.
Iran je prestao objavljivati službene podatke o žrtvama otprilike tjedan dana nakon što su SAD i Izrael započeli napade na zemlju 28. veljače.
Prema američkoj novinskoj agenciji aktivista za ljudska prava (HRANA), do sada je ubijeno više od 3200 ljudi, uključujući najmanje 1400 civila.
