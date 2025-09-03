RAMBO S HVARA Djedu (78) u kući našli kalašnjikov, bombe, detonatore, eksploziv, metke...

Splitsko-dalmatinska policija priopćila je kako su na području Jelse kod 78-godišnjeg muškarca pronašli pravi mali arsenal oružja. U njegovom domu, kao i u pripadajućim prostorijama, pronašli su automatsku pušku, četiri spremnika, čak 1249 komada raznog streljiva, ručnu bombu bez eksplozivnog punjenja i detonatora, eksploziv, kao i više komada detonatorskih i elektrodetonatorskih kapisli, detonatora i topničkih udara.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Pretraga je provedena temeljem sudskog naloga, u sklopu istrage zbog sumnje da muškarac nezakonito posjeduje oružje i eksplozivne tvari.

Po završetku postupka, policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.