'Ranjeni dječak je i dalje na intenzivnoj': Napadača su prvo odveli u psihijatrijsku ustanovu

Učenik koji je u petak teško ozlijeđen u napadu nožem u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu i dalje se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su danas iz te bolnice. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, pri svijesti je te je pod kontinuiranim nadzorom i intenzivnom skrbi liječničkog i medicinskog tima KBC-a Zagreb, navodi se u priopćenju.

Iz bolnice dodaju da je u ovom trenutku prioritet daljnja zdravstvena skrb i oporavak djeteta te da liječnički tim poduzima sve potrebne postupke u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem.

Dječak je nakon napada u petak hitno operiran zbog teških ubodnih ozljeda prsnog koša i trbuha, koje su liječnici ocijenili kao opasne po život. Nakon zahvata smješten je na pedijatrijsku intenzivnu skrb.

U istom napadu teško je ozlijeđena i djelatnica škole, spremačica koja je pokušala pomoći učenicima. Ona je prevezena u KBC Sestre milosrdnice, gdje je također operirana zbog ozljeda prsnog koša, trbuha i ruku.

Napad se dogodio u petak oko osam sati ujutro u školi u Konavoskoj ulici u zagrebačkom Voltinom. Prema dosad poznatim informacijama, učenik prvog razreda oštrim je predmetom napao drugog učenika, također učenika prvog razreda, a potom ozlijedio i djelatnicu škole.

Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nastavnici su napadača uspjeli staviti pod kontrolu do dolaska policije, dok je jedan od profesora pronašao teško ranjenog učenika u školskom zahodu i pokušavao mu zaustaviti krvarenje do dolaska Hitne pomoći.

Ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Momir Karin posebno je istaknuo hrabrost spremačice.

- Stvarno je u ovoj situaciji postupila iznimno hrabro i možemo reći da je spriječila da tragedija bude još veća - rekao je.

Iz KBC-a Zagreb zamolili su javnost i medije da poštuju privatnost djeteta i njegove obitelji.

Policija tereti napadača za pokušaj ubojstva

Učenik koji je jučer u srednjoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu u policiji je na kriminalističkom istraživanju zbog kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva, kazao je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Milina je kazao da je osumnjičeni maloljetnik "jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu".

Nakon tretmana odveden je na kriminalističko istraživanje u prostorije kriminalističke policije PU zagrebačke zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je Milina, dodajući da će maloljetnik biti prijavljen nadležnom sudu za mladež.

Kazao je i da nije bilo prijašnjih događaja ili naznaka koje bi upućivale da se nešto ovakvo moglo dogoditi.