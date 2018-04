Raskol zbog Konvencije: HDZ ima najlošiji rejting od pobjede

Redovito mjesečno istraživanje Dnevnika Nove TV pokazuje kako su HDZ i SDP dvije vodeće stranke koje mjesecima malo po malo gube potporu. HDZ-u je prošao mjesec ratifikacije, ali i podjela stranke zbog Istanbulske konvencije i ima najlošiji rejting od pobjede. Travanj tako završava s potporom 27,6 posto birača. No, stranka već 5 mjeseci ima silaznu putanju. Za HDZ je ovo najlošiji rejting od izbora, a gore su stajali samo u kolovozu 2016 kada su uživali potporu 26,2 posto birača.

SDP je travanj završio s 18 posto potpore. I ta stranka zadnjih mjeseci, točnije njih četiri, bilježi pad s 20,9 na 18 posto.

Živi zid pak 9. mjesec malo po malo raste i travanj završavaju s potporom od 13,8 posto.

Most u travnju, kao i u mjesecima prije, ima gotovo jedinstvenu potporu, a to je 7,1 posto.

HRAST I Neovisni za Hrvatsku profitirali na Istanbulskoj

Od ostalih stranaka, HSS bilježi potporu 4,6 posto. Milan Bandić za svoju stranku ima potporu od 3 posto, Pametno je na 2,9 posto, IDS je, kao regionalna stranka, na 2,6 posto, a HSU ima potporu od 1,9 posto. Zato HRAST nakon mjeseci s potporom manjom od 1 posto, u travnju kada je napustio i vladajuću koaliciju, uživa potporu od 1,4 posto.

Slično je i sa strankom Neovisno za Hrvatsku s potporom od 1,2 posto. HNS je pak na 1 posto i jedan od lošijih rejtinga otkad ta stranka postoji. Promijenimo Hrvatsku je na 1 posto, a ostale stranke imaju manje od 1 posto ili ukupno dobivaju 5,2 posto podrške. Primjerice, GLAS uživa potporu od 0,7 posto, a Reformisti Radimira Čačića 0,5 posto. Neodlučnih je 8,6 posto.

Tko su birači vodećih stranaka?

HDZ-ovi birači su dominantnije osobe starije od 60 godina, točnije, ima ih 33 posto. Tu su i birači s osnovnom školom (36 posto) te birači u Dalmaciji, njih 42 posto.

SDP-ovi birači su više zastupljeniji kod građana starijih od 60 godina (23 posto), s VSS-om (20 posto) te birači u Zagrebu i okolici, njih 25 posto.

Birači Živog Zida iznadzastupljeni su kod građana mlađih do 30 godina (22 posto), u gradu (16 posto), ali i u Istri i Primorju s potporom od 21 posto.

Vladi sve manja potpora

Vlada već 3 mjesec ima sve manju i manju potporu za svoje politike. U ovom trenutku ne odobrava ih 62 posto građana, odobrava njih 26 posto dok ne zna njih 12 posto.

Koalicija opstaje

Sreća za Plenkovićev kabinet je da većina birača misli kako će vlada odraditi mandat do kraja ili do 2020. To misli njih 71 posto, protivi se njih 19 posto, a ne zna njih 10 posto.

Zanimljivo, birači svih stranka većinom misle da će vlada opstati. Osim 88 posto HDZ-ovih, tu je i 71 posto SDP-ovih birača, 75 posto birača Živog zida te 71 posto birača Mosta.

Pesimizam opet raste

Iako je nakratko, prije par mjeseci, zaustavljen rast pesimizma, on već 2. mjesec raste. Sada 70 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru, a njih 18 posto misli suprotno. Tek 12 posto ne zna.

NAPOMENA

Istraživanje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 988 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.