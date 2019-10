Rasprava u Vladi: Strože kazne za sve nasilnike i silovatelje

Plenkoviće se na sjednici Vlade osvrnuo na paket izmjena a kaznenog zakonodavstva, kojim se želi prevenirati strašne slučajeve kojima smo svjedočili posljednjih godinu dana. Izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku pooštrit će se kazne za sve oblike nasilja u obitelji, oštrije kazne za seksualne delikte uz brisanje djela spolnog odnošaja bez pristanka, ubrzanje kaznenih postupaka, a status službene osobe uz socijalne radnike dobit će i učitelji i profesori.

Za kazneno djelo nasilja u obitelji predviđena je kazna zatvora do tri godine, što znači da se kao najniža može izreći kazna zatvora do tri mjeseca, a najdulja tri godine. Briše se kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka i ono će biti jedan oblik silovanja, a kazna će biti od jedne do pet godina.

- Izmjene ovih zakona su smatram veliki iskorak naprijed - poručio je premijer, koji se nada širokoj potpori za ove izmjene u Saboru.

Iz Kaznenog zakona briše se i djelo teškog sramoćenja, koje kaže, nije zaživjelo u praksi te nije potrebno da bude među kaznenim djelima.

- Ujedno je to signal daljnjeg poštovanja slobode medija - poručio je Plenković.

Tema: Hrvatska