Rasprodano: U Soči letom za 7000 kn, ali na stadion teško

Gore nam telefonske linije, internet, mobiteli... Karte gotovo nema. Pojavi se tu i tamo koja te je sretan onaj tko je dobije, govori to Nikolina Frklić, rukovoditeljica marketinga i korporativnih komunikacija turističke agencije Atlas.

- Do kraja dana neće biti ni jedne ulaznice - rekao je i Hrvoje Kopasić, rukovoditelj turističke agencije i glavni koordinator za ruska putovanja u agenciji Calypso putovanja.

Planulo bi ih i 1000

Cijena? Do jučer je za karte u prvoj kategoriji sjedala na stadionu u Sočiju trebalo dati oko 1100 eura za sjedala kraj igrališta, a za VIP ložu 2500 eura.

- Ma da imamo i tisuću ulaznica, sve bismo prodali - govori Kopasić. U srijedu su po agencijama mahnito prodavali putovanja do Rusije bez uključene karte. Neki već imaju kartu od ranije, ima i onih koji se nadaju “užicati” kartu kraj stadiona. No zbog potpune euforije koja je zavladala zbog nogometa, neke su agencije odustale od organiziranja putovanja za Rusiju i prebacuju ih svojim većim partnerima.

Putuju bez karte

- Zavladao je totalni kaos. Ugasili smo svoje aranžmane jer je nastala popuna ludnica. Prebacujemo sve na naše veće partnere - rekla je jedna od agentica koja je htjela ostati anonimna. A u ponudi ima još jednodnevnih i trodnevnih putovanja. Calypso travel za oko 900 eura organizira putovanje na jedan dan i povratak u Hrvatsku odmah nakon utakmice. Trodnevno putovanje je 1200 eura.

- Aranžmane kupuju doslovce iz svih gradova Hrvatske. Jedino nema upita iz slavonskih i ličkih gradova - rekao je Kopasić. Iz Atlasa kažu da imaju ponudu izravnog chartera s noćenjem u hotelu s četiri zvjezdice, polupansion po cijeni od 8750 kuna po osobi s uključenim taksama.

- Otkad smo poslali informaciju za prijavu, zavladala je prava euforija. Čim smo pustili informaciju, dobili smo stotine inicijalnih prijava - rekla je Nikolina Frklić.

Jedi do sita

Već se potencijalno pripremaju i na prolazak Hrvatske u polufinale. U Calypsu računaju da će za polufinalnu utakmicu aranžmani biti oko 1000 eura, a uz nadoplatu od 1000 eura mogli bi u Rusiji ostati do finala. Cijene karata za polufinale već sad se kreću od 900 do 1600, a VIP loža čak 3000 eura. Inače, otkrili smo što se dobije za Vip ulaznicu.

- Ruske specijalitete, aspik - mesni i riblji, razne vrste ikri, kao što je lososova beluga, dimljenu ribu iz Kaspijskog mora, jela na žicu, šašlik - kavkaski specijalitet s roštilja mariniranog mesa u začinskom bilju... VIP gosti dobivaju i suvenire te kulturno-umjetničke programe. Tko ima ulaznicu za stadion, dobije identifikacijski kod koji zamjenjuje vizu, a navijači koji putuju bez ulaznice mogu preko agencije dobiti vizu za samo 24 sata.

Kredit na 24 mjeseca, anuitet 1700 kuna

Tko želi uštedjeti, može do Sočija i autom, a prema planeru Via Michelin, to će ih stajati 267 eura benzina i cestarine. Put traje 39 sati, vozi se 2616 kilomeatra, od čega 546 autoputom. Put od Zagreba ide preko Srbije, Rumunjske, Moldove i Ukrajine. Iz banaka su potvrdili da je porasla potreba za gotovinskim kreditima u posljednjih pola godine, u Erste banci čak 68%. Dio navijača sigurno to troši i na prvenstvo. Da bi se preko agencije išlo na utakmicu u Soči, potrebno je dati oko 20.000 kuna. Toliki gotovinski kredit može se dobiti s kamatom od oko 6,5% ako je u kunama. Anuitet na godinu dana je oko 1700 kuna.