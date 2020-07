Raspudić supruzi: 'Borila si se kao lavica, a ostala si dama!'

<p>Nino Raspudić, Mostov kandidat u drugoj izbornoj jedinici, osvrnuo se na kampanju u koju je krenuo zajedno sa suprugom Marijom Selak Raspudić i na svom Facebook profilu podijelio zajedničke trenutke. </p><p>Njegovu objavu prenosimo u cijelosti: </p><p><em>„Moja mala Hrvatska, tako rijetko radosna“, napisao je davno Vlado Gotovac, puno bolji pjesnik nego političar.</em></p><p><em>Citirao sam ga u Nedjeljom u 2, prije samo 40 dana, i objavio da idem na izbore.</em></p><p><em>Prekjučer si u sučeljavanju u zaključku rekla to isto. Hvala ti na tome. Kad je zadnji put naša mala Hrvatska doista bila radosna?</em></p><p><em>U cjelini, vjerojatno pretprošlog ljeta, za vrijeme mitskog svjetskog prvenstva. Odletio sam za Englesku nakon utakmice s Danskom. Ti si već dva mjeseca bila u Oxfordu.</em></p><p><em>Četvrtfinale s Rusima smo gledali zajedno s engleskim navijačima u pubu. Radovali su se s nama, pjevali do iznemoglosti „It's coming home“, uvjereni da nas lako prolaze u polufinalu i da će biti prvaci svijeta.</em></p><p><em>Ali išlo je drukčije. Polufinale protiv Engleza smo gledali kod Kristofa i bili najradosniji ljudi te noći u Oxfordu. A onda smo otišli za Liverpool.</em></p><p><em>Evo nas, vozimo se do Anfielda, kratimo sate do finala.<br/> Slika 1.</em></p><p><em>U Domovini ludilo radosti traje već danima. Bili smo mali grumen Hrvatske tog dana u Liverpoolu. Svi su bili na našoj strani, ili protiv Francuza, svejedno.</em></p><p><em>Bilo je to prije korone… valjda nas je sto ljudi na ulicama tog popodneva zagrlilo, rukovalo se s nama, nabacilo nam „pet“, poželjelo sreću.</em></p><p><em>A onda smo ušli u pub. Velika grupa mladih Francuza sa zastavom na jednom kraju. Mi sami na drugom, Englezi između. Mladi Irac stao je uz nas.</em></p><p><em>U pravom trenutku, zgrabit će moj mobitel i uslikati nas u deliriju. Sviraju se himne.<br/> Slika 2., 3.</em></p><p><em>Poveli su. Opet se čupamo. Stadion Lužnjiki, 28. minuta utakmice. U Domovini je bilo 17.28, u Moskvi 18.28, u našem pubu u Liverpoolu 16.28. Perišić je izjednačio!!!</em></p><p><em>Je li moguće da se bajka opet ponavlja?! Eksplozija radosti, spuštam se u čučanj, grabim te, stavljam na ramena i podižem visoko…<br/> Ostale slike</em></p><p><em>Nije važno što je bilo poslije (pamtim da smo zabili čak dva gola u finalu svjetskog prvenstva), trenutak je bio mitski, radost u najčišćem obliku. Bili smo sami, nosio sam te na ramenima.</em></p><p><em>Sličnu radost osjetio sam prije mjesec i pol. Vratio sam se s bebom iz parka i rekao ti – zvao je Fratar (Božo Petrov, nap.a.), pukli su im pregovori sa Škorom. Ne mogu ih ostaviti same. Ja idem…<br/> - Idem i ja, rekla si.<br/> - Stvarno? – Stvarno.</em></p><p><em>Osjećao sam se kao da si se spustila u čučanj, stavila me na ramena i podignula. Kao ja tebe preklani u Liverpoolu. Dalje je sve bilo lako.</em></p><p><em>Borila si se kao lavica, a opet ostala dama.<br/> Ja, uobičajeno, više kao medvjed, i u stilu i u dojmu.</em></p><p><em>Bilo je naporno ovih četrdeset dana, ali, ruku na srce, puno smo se i smijali. Možda najviše kad smo vidjeli fotke onog plakata na cesti prema Sisku na kojem je pisalo: „Ženi je mjesto u kuhinji.“ I u potpisu „Miro i Nino“. A moja lavica nosi prvu izbornu jedinicu i tuče se s Plenkijem, Berom, Hasom....</em></p><p><em>Neka vide malo kako je meni svaki dan…</em></p><p><em>Drago mi je što smo ušli u sve ovo, kakav god bio rezultat u nedjelju. Izašli smo iz naše komocije, izložili se, iscrpili, ali i stekli potpuni unutrašnji mir jer nismo stajali sa strane, pokušali smo. A taj mir je preduvjet za radost.</em></p>