<p>Zaraza se sve više širi među mladima, prosječna dob zaraženih u posljednja 24 sata je 34 godine. Problem su i dalje noćni klubovi pa nacionalni stožer najavljuje da će ih inspektori moći zatvarati ako se u njima pojavi zaraza.</p><p>- Nije nam drago kad brojevi rastu ali Hrvatska je zemlja u kojoj je trenutno četvrtina stanovništva više nego što je uobičajeno. Danas se u Hrvatskoj odmara oko 830 tisuća gostiju. Kad bi uzeli i te brojke, ovo nije nešto što se nije moglo očekivati. Ljudi dolaze da se opuste, odmore ali i zabave - kazao je ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> u <a href="https://vijesti.hrt.hr/643216/davor-bozinovic-u-dnevniku-htv-a-nije-nam-drago-kad-brojevi-rastu" target="_blank">Dnevniku HTV-a</a>.</p><h2>Sanitarni inspektori postupat će po uputama epidemiologa</h2><p>Vezano za noćne klubove i navode da su mladi neodgovorni kazao je: Problem su okupljanja - više ljudi na jednom mjestu, više vremena i u zatvorenom. Za mogućnost da klubove zatvaraju sanitarni inspektori kazao je da se radi o zakonskoj kategoriji, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.</p><p>Dosad se išlo s inspekcijama Civilne zaštite kojima je svrha bila i edukacija i upozorenje na pridržavanje mjera. Postoji više prijava o izbijanju zaraze i dato je pojašnjenje prema kojemu Inspektorat može na 48 sati zatvoriti neki objekt u slučaju zaraze. U tom razdoblju se objekt dezinficira, testiraju se zaposlenici i eventualno se šalu u samoizolaciju, pojasnio je. </p><p>- Sve se radi kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, ali i gospodarskih subjekata. Moramo biti odgovorni kako bi nastavili raditi, naglasio je Božinović. Mjera zatvaranja objekata u slučaju zaraze ne odnosi se samo na klubove i restorane nego na sve objekte u kojima se detektira infekcija. To će utvrđivati epidemiolozi, a Sanitarna inspekcija će postupati prema njihovim uputama - dodao je. </p><h2>Nema službene potvrde da su se stranci zarazili u Hrvatskoj</h2><p>Komentirajući navode da su se neki turisti zarazili u Hrvatskoj kazao je kako se svi bore za svoje goste, a ima i onih koji se bore da njihovi ljudi ne idu vani i tamo troše svoje novce. Naglasio je kako su svi pogođeni ovom krizom, ali da je Hrvatska mjerama privukla dio svojih vjernih posjetitelje. Napomenuo je da i u Hrvatskoj i drugdje ima napisa koji nisu relevantni, u smislu službene obavijesti. Pojasnio je da su i službeno kontaktirali za zemljama u kojima je, navodno primijećen porast novozaraženih zbog Hrvatske, ali nije bilo nikakve službene potvrde za to. </p><p>- Sezona je u jednu ruku nadmašila očekivanja. Ali mi smo znali da će biti tako. Prošli smo 'lockdown', a i atraktivni smo jer smo autodestinacija. Time gosti mogu biti sigurni da, ako se nešto i dogodi - mogu sjesti u auto i vratiti se kući - kazao je Božinović.</p><h2>Trebamo li se bojati jeseni?</h2><p>- Sigurno je da će jesen biti izazovnija. Ljudi će se više držati zatvorenih prostora a upravo su grupiranja u takvim prostorima najozbiljniji izvor zaraze. Pratit će se situacija i u skladu s njom će se donositi mjere. Međutim, smatram kako je velik dio naših ljudi razumije o kakvoj se bolesti radi i da u ovom trenutku osim distance, higijene i nošenja maski u zatvorenom prostoru - nema nekog drugog lijeka - naglasio je voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite. </p><h2>S reformama MUP-a se već krenulo</h2><p>Odgovarajući na pitanje o najavljenim reformama u MUP-u kazao je kako se s njima već krenulo. Radi se o sveobuhvatnoj reformi usmjerenoj na funkcionalnost sustava. Policija bi se, kaže Božinović - trebala baviti svojim temeljnim poslovima, borbom protiv kriminala i zaštitom granica, a manje birokracijom. Reforma će obuhvatiti sve ustrojstvene jedinice, od Policije, Ravnateljstva, Civilne zaštite, središnjice Ministarstva - ali za to nam treba cijela jedna emisija - poručio je na kraju Božinović za <a href="https://vijesti.hrt.hr/643216/davor-bozinovic-u-dnevniku-htv-a-nije-nam-drago-kad-brojevi-rastu" target="_blank">HRT</a>. </p>