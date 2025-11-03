Raste broj mrtvih u potresu: U Afganistanu poginulo 20 ljudi

Potres magnitude 6,3 pogodio je rano u ponedjeljak sjeverni afganistanski grad Mazar-e Sharif, usmrtivši najmanje 20 ljudi, ozlijedivši stotine i oštetivši povijesnu Plavu džamiju, priopćile su vlasti, uz bojazan da će broj žrtava vjerojatno porasti. Američki geološki zavod (USGS) je objavio da je epicentar potresa bio na dubini od 28 kilometara, u blizini Mazar-e Sharifa koji broji oko 523.000 stanovnika.

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a oko 320 je ozlijeđeno, rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharfat Zaman, no dužnosnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao porasti dok spasilačke ekipe stižu do udaljenih sela u najteže pogođenim pokrajinama Balkh i Samangan.

"Naše spasilačke i liječničke ekipe stigle su na to područje, a vodstvo je stavilo sve obližnje bolnice u pripravnost za liječenje ozlijeđenih", rekao je Zaman.

Potres je oštetio dio Plave džamije, najsvetije bogomolje u Mazar-e Sharifu iz 15. stoljeća, rekao je glasnogovornik pokrajine Balkh Haji Zaid.

Džamija se smatra jednim od najsvetijih mjesta u Afganistanu i vjeruje se da je to mjesto pokopa rođaka i zeta proroka Muhameda.

Katastrofa je posljednja u nizu izazova za ratom razorenu zemlju pod talibanskom vlašću koja se već suočava s velikim krizama, uključujući potres u kolovozu u kojem su poginule tisuće ljudi, nagli pad dotoka strane pomoći i masovne deportacije afganistanskih izbjeglica iz susjednih zemalja, Pakistana i Irana.

Potres je prekinuo opskrbu strujom diljem zemlje, uključujući i glavni grad Kabul, priopćila je nacionalna tvrtka za opskrbu električnom energijom Da Afghanistan Breshna Company.

USGS očekuje "veliki broj žrtava", uz ocjenu da je "katastrofa potencijalno široko rasprostanjena".