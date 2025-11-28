Naglo porastao broj mrtvih u Hong Kongu: Sad ih je 128!

Obavijesti

Foto: Tyrone Siu

Reagirajući na najsmrtonosniji požar u Hong Kongu u 77 godina, izvršni upravitelj John Lee rekao je da će vlada osnovati fond od 300 milijuna hongkonških dolara (38,6 milijuna američkih dolara) za pomoć stanovnicima

U velikom požaru, u kojem je ovog tjedna buktinja zahvatila zgradu u Hong Kongu, najmanje je 128 mrtvih. Vlasti su objavile da je 79 ljudi ozlijeđeno, a 16 tijela još je uvijek unutar zgrada. Deseci njih vode se kao nestali, piše BBC.

Foto: Tyrone Siu

Vatra je prvo zahvatila skelu od bambusa, a onda se vatra širila na susjedne zgrade. Požar je započeo s niže razine i proširio se prema gore, ali uzrok još nije utvrđen. 

Kako su vlasti potvrdile, požar su ugasili u četvrtak, a očevid će trajati tjednima. Za sada, smatra se da je uzrok nemar jedne tvrtke.

- Imamo razloga vjerovati da je odgovorna tvrtka bila krajnje nemarna, što je dovelo do ove nesreće i prouzročilo nekontrolirano širenje požara, što pak je rezultiralo brojnim žrtvama, rekla je Eileen Chung, inspektorica hongkonške policije.

Foto: Tyrone Siu
Gusto naseljen kompleks u sjevernom okrugu Tai Po ima 2000 stanova raspoređenih u osam blokova s preko 4600 ljudi u gradu koji se suočava s kroničnim nedostatkom priuštivog stanovanja. Reagirajući na najsmrtonosniji požar u Hong Kongu u 77 godina, izvršni upravitelj John Lee rekao je da će vlada osnovati fond od 300 milijuna hongkonških dolara (38,6 milijuna američkih dolara) za pomoć stanovnicima.

