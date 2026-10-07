Raste broj mrtvih u Ukrajini. Najmanje 11 ljudi poginulo nakon velikog ruskog napada

Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila i izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi diljem zemlje, a glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Jedna od ključnih meta bila je naša energetska infrastruktura. Rusi su željeli zadati bolan i demonstrativan udarac", rekao je Zelenskij na Telegramu. "Ruski balistički projektili i dalje su najveći izazov. A paketi protuzračne obrane za nas su sada od vitalne važnosti."

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija lansirala 130 dronova i 48 krstarećih projektila te balističke projektile. Protuzračna obrana oborila je 161 cilj, navodi se u priopćenju objavljenom na Telegramu.

Glavna područja napada bila su Kijev i Poltavska oblast u središnjoj Ukrajini, Dnjepropetrovska oblast na jugoistoku te Harkiv na sjeveroistoku zemlje, priopćile su ukrajinske zračne snage.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske snage izvele "masovni napad" na objekte ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim dijelovima zemlje, koristeći visokoprecizno oružje lansirano s kopna, mora i iz zraka, kao i dronove.

Među metama su bili objekti ukrajinske obrambene kompanije Fire Point u Kijevu, gdje se proizvode i skladište krstareće rakete Flamingo te bespilotne letjelice srednjeg i dugog dometa. Kako navodi ministarstvo, napadi su izvedeni i na područjima Kijeva, Černihiva, Kirovograda, Dnjepropetrovska, Poltave i Harkiva.

Ukrajinski predsjednik Zelenskij prošlog je tjedna rekao da je Ukrajina prvi put u borbenim djelovanjima upotrijebila balističku raketu domaće proizvodnje koju proizvodi Fire Point.

U intervjuu za Reuters prošlog tjedna Zelenskij je rekao da očekuje da će tvrtka do jeseni pripremiti raketu većeg dometa FP-9, za koju je kompanija navela da bi mogla dosegnuti Moskvu.

Projektil pogodio stambenu zgradu

U Prilukiju, gradu u Černihivskoj oblasti na sjeveru zemlje, ruski je projektil pogodio peterokatnu stambenu zgradu, priopćile su regionalne vlasti.

Najmanje četiri osobe su poginule, dok ih je još 20 ozlijeđeno. Vlasti su upozorile da bi pod ruševinama moglo biti još ljudi.

Brojni stanovnici Kijeva sklonili su se u postaje kijevske podzemne željeznice nakon što su ukrajinski dužnosnici i vojna obavještajna služba upozorili na nadolazeće napade.

Osim dronovima, ruske snage su na Kijev ispalile i balističke projektile, navode ukrajinski dužnosnici. Ukrajina se već mjesecima suočava s ozbiljnim nedostatkom protuzračne obrane, zbog čega su vlasti u više navrata pozivale saveznike na dodatnu pomoć i isporuku sustava protuzračne obrane.

Noćni napadi na jugoistočni grad Dnjipro oštetili su industrijski objekt, dok su u Zaporižju oštećeni objekti prometne infrastrukture, a u Kremenčuku stambene zgrade.