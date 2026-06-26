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Raste broj žrtava u Venezueli: 'Bolnice su pune pacijenata, imamo i poljske bolnice...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Raste broj žrtava u Venezueli: 'Bolnice su pune pacijenata, imamo i poljske bolnice...'
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Foto: MAXWELL BRICENO

Broj žrtava u dva uzastopna potresa u Venezueli porastao je na 235, objavilo je ministarstvo zdravstva u glavnom gradu Caracasu kasno u četvrtak

Dva snažna potresa jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice potresla su sjevernu i središnju Venezuelu u srijedu, u razmaku od samo 39 sekundi. Najmanje 4300 ljudi ozlijeđeno je u potresima, rekao je ministar zdravstva Carlos Alvarado u intervjuu za državnu televiziju.

"Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su preminuli dok su stizali u naše zdravstvene centre", rekao je Alvarado. "Bolnice su pune pacijenata, a imamo i poljske bolnice."

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Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa VIDEO
Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa | Video: 24sata/reuters

Međunarodni timovi za pomoć pripremaju se za raspoređivanje u Venezuelu s ponudama podrške iz zemalja diljem svijeta. Njemačka, Švicarska, Francuska, Španjolska i Meksiko su među onima koji šalju spasioce u potragu za preživjelima.

Aftermath of earthquakes in La Guaira Aftermath of earthquakes in La Guaira Aftermath of earthquakes in La Guaira
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Foto: Maxwell Briceno

Šteta je bila posebno velika u saveznoj državi La Guaira na karipskoj obali. Prema riječima dužnosnika, zgrade su se urušile i u glavnom gradu Caracasu i u drugim regijama.  

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