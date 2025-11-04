Raste nam broj oboljelih, ali ima jedna dobra vijest: 'Od raka je spašen grad poput Šibenika'

Stopa petogodišnjeg preživljenja onkoloških bolesnika u Republici Hrvatskoj porasla je na 59 posto od 2020. do 2022. godine, s 44 posto, koliko je bila početkom 2000-tih godina. Ova razlika u povećanju petogodišnjeg preživljenja znači razliku od 20.000 više spašenih života od bolesti raka tijekom pet godina u Republici Hrvatskoj. U prijevodu, možemo reći kako je ovakav napredak u liječenju raka u našoj zemlji spasio grad veličine Šibenika, Petrinje ili Siska.

- Od deset ljudi kojima je sada dijagnosticiran rak njih šest sigurno će dočekati još pet svojih rođendana - komentirao je podatke o preživljenju onkoloških bolesti u RH izv. prof. dr. sc. Šime Smolić, koji je za konferenciju "Ujedinjeni protiv raka", u organizaciji Portala zdravlje, pripremio ove podatke.

Na temelju podataka Registra za rak RH, koji pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vodi doc. dr. sc. Mario Šekerija, prof. Smolić naveo je porast petogodišnjeg preživljenja za sedam sijela raka.

Iznad prosjeka EU, Republika Hrvatska bilježi petogodišnje preživljenje od raka dojke i raka prostate, najučestalijih karcinoma kod žena i muškaraca. Vjerojatnost da će žena s novodijagnosticiranim rakom dojke umrijeti bila je 45 posto 2012. godine, danas je ta vjerojatnost 18 posto. No stagniramo u liječenju raka vrata maternice.

Raste broj oboljelih

U RH, kao i u drugim europskim zemljama, slijedi porast broja oboljelih od raka, čemu je uzrok niz različitih faktora. Pravodobna dijagnostika, rano otkrivanje bolesti i dostupnost terapije ulaganja su koja pokazuju dugoročnu uspješnost i ovakve rezultate. Osim ranog otkrivanja i liječenja raka, važno je osigurati najbolje moguće liječenje prema potrebi pacijenta i kad se bolest otkrije u kasnijoj fazi ili se proširi u metastatsku bolest.

Doc. dr. sc. Kristina Krpina, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, istaknula je da je u pet godina provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća učinjeno više od 75.000 CT-a niske doze zračenja s uključene 52.000 sudionika.

- U 2 posto sudionika pronađen je karcinom, od čega više od 50 posto u ranijim stadijima bolesti, kad su mogućnosti izlječenja i terapijskih opcija mnogo veće. Liječnici obiteljske medicine su centralni dio programa jer su upravo oni zaduženi za probir i narudžbu pacijenata. U ovom trenutku uključene su 24 ustanove diljem zemlje u Program probira - kazala je.

Od prošle godine Program je proširen i na nepušače u novom pilot projektu, gdje su u okviru redovnog sistematskog pregleda hrvatskih branitelja RTG pluća zamijenili CT-om niske doze zračenja.

Predstojnica Klinike za tumore KBC-a Rijeka, izv. prof. dr. sc. Ivana Mikolašević, istaknula je da su oni napravili prvu mobilnu aplikaciju za oboljele od karcinoma dojke, na kojoj pacijentice imaju sve informacije o njihovom kompletnom liječenju. Pokazalo se, kaže, da taj koordinirani program poboljšava ishode liječenja za 40 posto.

Ovaj rak je najsmrtonosniji

Upozorila je i na sve veću pojavnost karcinoma gušterače koji nosi najveću smrtnost.

- Neki dan tijekom dežurstva primila sam mladog pacijenta s, nažalost, metastatskim karcinomom pankreasa. Taj karcinom otkriva se najčešće u uznapredovaloj fazi - istaknula je.

Prof. dr. sc. Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, ističe kako je činjenica da se perspektiva onkologije zadnjih deset godina promijenila.

- Kod nekih bolesti postigli smo izniman uspjeh. Metastatska bolest danas je mnogo rjeđa, otkriva se u mnogo ranijoj fazi i to je razlog zbog kojeg smo napredovali. Imamo kvalitetan i moćan screening program koji omogućava rano otkrivanje. Uočili smo prognostičke čimbenike, a sad radimo na smanjenju rizika povratka bolesti, što ovisi o tipu tumora. Danas imamo velik izbor terapijskih opcija, što nam je olakšalo porast broja izliječenih. Pojavnost tumora će rasti, svugdje u svijetu, ali nadamo se smanjenju smrtnosti. Morat ćemo zdravstveni sustav prilagoditi prevalenciji, dijagnostici, liječenju i pažljivom praćenju. Želimo se usmjeriti na personaliziranu medicinu, manju štetnost terapije i kvalitetu života bolesnika. Pri vrhu smo u sveobuhvatnom genetskom profiliranju, u svijetu. Išli smo testirati sve zloćudne bolesti s idejom pronalaska molekularnih promjena i boljeg ishoda liječenja. Dostupnost lijekova nekad je problem, ali kvaliteta zdravstvenog sustava je da svaki naš bolesnik ima pravo na sve - ističe dr. Pleština.

Doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Osijek, ističe da bi trebali poboljšati edukaciju stanovništva o načinu života kojim bi smanjili rizik nastanka karcinoma, odazivanjem na postojeće preventivne preglede za rano otkrivanje raka te jačanjem resursa za pacijente kojima je potrebna palijativna skrb u terminalnoj fazi života.

Doc. prim. dr. sc. Ljubica Vazdar iz Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice predstavila je iskustva svojega kardioonkološkog tima, naglasivši važnost ranog primjećivanja nuspojava terapije kod raka.

- Ne možemo dozvoliti da pacijenta izliječimo od raka, a umre od nuspojava terapije. Onkološka terapija razvija nuspojave kod trećine bolesnika, od visokog tlaka do srčanog zatajenja. To onkolog ne može riješiti sam, mora postojati suradnja kardiologa, gastroenterologa, cijelog tima. Nedostaje nam psihosocijalni, ali i financijski suport pacijentima, pa i duhovni - zaključila je.

Prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, rekao je da smo dosad mogli gledati Hrvatsku na začelju EU po ishodu liječenja raka, početkom 2000-tih manje od 44 posto, a danas se približavamo 60 posto izliječenih.

- Žena s dijagnosticiranim rakom dojke 2012. imala je više od 45 posto vjerojatnost da će ponovno dobiti bolest i umrijeti, a danas je to manje od 20 posto. Postali smo druga najbolja zemlja u EU za bolesnike s rakom dojke - kazao je Vrdoljak.

