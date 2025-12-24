Dionice oružja rastu, na istoku i zapadu ništa novo, cijena ljudskih života pada u blato. Dokle?
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Rat je najbolji legalan posao pa vojna industrija radi u 3 smjene
Od početka rata u Ukrajini do danas vrijednost dionice Rheinmetala - njemačke tvrtke s američkim vlasništvom, poznate po Leopardima - porasla je sa 126,98 na 1490 eura po jednoj vrijednosnici. To je rast od 1073 posto!
