Rat je najbolji legalan posao pa vojna industrija radi u 3 smjene

Piše Boris Rašeta,
Dionice oružja rastu, na istoku i zapadu ništa novo, cijena ljudskih života pada u blato. Dokle?

Od početka rata u Ukrajini do danas vrijednost dionice Rheinmetala - njemačke tvrtke s američkim vlasništvom, poznate po Leopardima - porasla je sa 126,98 na 1490 eura po jednoj vrijednosnici. To je rast od 1073 posto!

