Rat klanova u Dubravi: Počelo neriješenim ubojstvom iz 2012.

Napravio sam mu uslugu, riješio probleme, a on je došao i pucao mi na kuću. Gle što mi je napravio, mogao mi je ženu i djecu ubiti, moju unučad, šokirano je ponavljao Mirsad Osmanović (53) zvani Metak u razgovoru s našom novinarkom.

Za početak, malo konteksta. Mirsad Osmanović je stric Vehbije i Kasima Osmanovića, dvojca koji je uhićen nakon pucnjave na Vukomercu u rujnu 2018. godine. Sukob je tada izbio zbog navodnog duga koji je ostao nakon smrti Šerifa Zahirovića.

Mirsad Osmanović tvrdi da je u utorak na njegovu kuću pucao N. O., muškarac koji je u svibnju ove godine bježao policiji pa je u Novačkoj ulici oštetio pet parkiranih automobila. U automobilu je tad ostavio svoje dvoje djece koji su izbezumljeno vrištali.

- U zavadi smo s ovima koji su mi ubili bratića. Najviše im smetamo ja i moj sin - priča Mirsad pa pojašnjava da je njegov bratić Hašim Osmanović, koji je ubijen u Dubravi 2012. godine.

To ubojstvo nikad nije riješeno iako su Osmanovići uvjereni da iza svega stoji klan Hamidović.

I Mirsadova supruga Jasminka kaže da im na društvenim mrežama prijete da će ih ubiti.

- Rekli su nam da ćemo završiti kao Hašim - govori Jasminka. Prije same pucnjave, tvrdi, N. O. ju je pozvao da se nađu u Grižanskoj ulici u Dubravi.

Dok policija rješava najnovije poglavlje sukoba u Dubravi, mi smo pokušali rekonstruirati povijest sukoba obitelji Osmanović i Hamidović.

Krvavo ubojstvo na semaforu u Dubravi

Navečer, 29. veljače oko 21:50 sati, na Aveniji Dubrava pronađen je teško ozlijeđeni muškarac. Unatoč brzoj reakciji policije i Hitne pomoći, muškarac je preminuo u bolnici. Bio je to Hašim Osmanović, 33-godišnji trgovac.

Očevidom je tada utvrđeno da je Osmanović propucan dok je stajao na semaforu u svojem automobilu. Uz njegov je automobil stao drugi automobil, a suvozač je spustio staklo i pucao na Osmanovića.

Uhićenje Gine Hamidovića

Nekoliko dana kasnije, 4. ožujka, policija je privela glavnog osumnjičenog - Ginu Hamidovića, tada 21-godišnjaka. On je uhićen u obiteljskoj kući na Trešnjevci gdje je i živio, a rođen je u Italiji, gdje mu je živio dio obitelji, pisao je Jutarnji.

Kuća u kojoj je, u vrijeme uhićenja, živio Gino Hamidović

Dva dana prije njegova uhićenja, mediji su pisali da je na tračnicama tijekom očevida pronađen pištolj te kako se radi o pištolju iz kojeg je pucano na Osmanovića, ali i da je to pištolj upravo u njegovom vlasništvu. Kasnije se ustanovilo da ga je posjedovao ilegalno.

Prema tadašnjim svjedočanstvima Osmanovićeve obitelji, on se bavio trgovinom, a povremeno je kockao. Motiv ubojstva navodno je bio dug zbog kojih su odnosi dvije obitelji bili narušeni.

Osumnjičeni Gino Hamidović po uhićenju se branio šutnjom, a određeno mu je 30 dana istražnog zatvora.

- Hašim je prvi. Bit će još krvi. Bojimo se za svoje živote, ne spavamo jer se bojimo da će nam baciti bombu. Bojim se za ostale sinove jer su nam poslali poruku da neće stati, izjavila je majka Hašima Osmanovića za Jutarnji list 5. ožujka 2012. godine.

Večernji list 10. ožujka u pregledu je ubojstva i istrage otkrio još nekoliko novih detalja - uz Osmanovića je, uz njegov pištolj, pronađena i vrećica kokaina. Njegova obitelj je tvrdila da mu je kokain podmetnut. Obitelji Osmanović i Hamidović prijetile su si i preko YouTubea.

Još tri uhićenja

Međimurska policija u međuvremenu je uhitila i 45-godišnjaka za kojim je raspisana tjeralica zbog involviranosti u ubojstvo u Dubravi.

- Kada je policija zaustavila njegov automobil, pokušao je pobjeći, probio je barikadu na cesti, ali su mu na kraju lisičine ipak stavljene na ruke. Uhićenja su ovaj tjedan bila nastavljena i na Trešnjevci. Prema neslužbenim informacijama, kojima raspolažemo, ondje je uhićen i Amir Čizmić, mladić koji bi također mogao nešto znati o motivima i naručiteljima Osmanovićeve likvidacije. Kako se može čuti, obitelj Čizmić je tijesno povezana s Hamidovićima, pisao je Večernji.

Gino Hamidović pušten na slobodu

Četiri mjeseca nakon uhićenja, Gino Hamidović pušten je na slobodu, a prijava protiv njega za ubojstvo u Dubravi je odbačena. Pušten je i Fehid Hamidović (45) kojeg su Osmanovići tada smatrali vođom suparničkog klana. Nakon što su pušteni svi osumnjičeni za ubojstvo, Hamidovići su tvrdili da im se Osmanovići osvećuju i opustošuju im kuće.

Osmanovići pretukli brata Gine Hamidovića

Krajem srpnja 2012. godine, Simone (23) i Ohram Osmanović (37), rođaci ubijenog Hašima, uhićeni su zbog brutalnog prebijanja Avdije Hamidovića, 26-godišnji stariji brat Gine Hamidovića.

- Bilo je šestero Osmanovića. Prvo mi je prišla Romkinja s bebom u rukama i tražila novac. Nisam imao pa je ušla u srebrni Opel zagrebačkih registracija. Malo poslije iz naselja Remetinec krenuo sam pješice prema Savskom mostu jer nije bilo autobusa kad su me presreli tim istim autom. Izišli su i odmah me počeli tući rukama i pištoljem koji je imao jedan od njih. Trojicu poznajem, četvrtog sam vidio, a dvojicu nisam jer su me divljački mlatili. Jedan je rekao: “Tuci ga još.” Pao sam u nesvijest. Nekako sam se uspio dići s poda i počeo sam trčati do kafića, nazvao Hitnu i policiju. Koliko sam shvatio, pištolj je bio namijenjen mom stricu Fehidu, mene nemaju razloga ubiti jer nemam ništa, ni kučeta ni mačeta, izjavio je tada pretučeni Avdija Hamidović.

Dvije obitelji nakon toga su se, čini se, pritajile. Obitelj Osmanović u medijima je završila tek u rujnu 2018. godine. Tada su zbog pucnjave na zagrebačkom Vukomercu uhićeni Vehbija i Kasim Osmanović, kao i Rasim Zahirović kojeg se sumnjičilo da je na pucnjeve odgovorio rafalom iz automatske puške.

Vehbija je prije nekoliko mjeseci na zagrebačkom sudu nepravomoćno osuđen na godinu i pol zatvora, a Mirsad kaže kako ovi najnoviji događaji od utorka nemaju veze s tom pucnjavom ni Zahirovićima te kako više nisu u zavadi.