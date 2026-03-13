Rat na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan: Hamenei objavio prvu poruku, Trump još prijeti

Čelnici Irana, Izraela i Sjedinjenih Država poručili su da neće popustiti i da će nastaviti borbu dok se rat na Bliskom istoku u petak približava kraju drugog tjedna, pri čemu su ubijene tisuće ljudi, poremećeni životi milijuna drugih i uzdrmana financijska tržišta.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je svoje prve komentare, koje je u četvrtak pročitao televizijski voditelj, poručivši da će Hormuški tjesnac držati zatvorenim i pozivajući susjedne zemlje da zatvore američke baze na svojem teritoriju ili riskiraju da ih Iran gađa.

- Uvjeravam sve da nećemo zanemariti osvetu za krv vaših mučenika - rekao je tvrdokorni klerik, koji je blizak vrhu iranskih oružanih snaga. Nije jasno zašto se nije osobno pojavio, ali iranski dužnosnici rekli su da je lakše ranjen u početnim napadima.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je svoju prvu konferenciju za novinare od početka američkih i izraelskih zračnih napada na Iran 28. veljače, odgovarajući na pitanja putem video veze i izrekavši prikrivenu prijetnju ubojstvom Hameneija te braneći vojni napad.

- Neću detaljno opisivati ​​akcije koje poduzimamo. Stvaramo optimalne uvjete za rušenje režima, ali neću poreći da vam ne mogu sa sigurnošću reći da će iranski narod srušiti režim - režim se ruši iznutra. Ali definitivno možemo pomoći i pomažemo - rekao je Netanyahu.

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se u petak na društvenim mrežama rekavši da SAD „potpuno uništava teroristički režim Irana“.

- Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena - pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem - rekao je Trump.

Izraelske obrambene snage u petak su izjavile da su njihove zračne snage tijekom proteklog dana napale više od 200 ciljeva u zapadnom i središnjem Iranu, uključujući lansere balističkih raketa, sustave protuzračne obrane i mjesta za proizvodnju oružja, u sklopu operacije nazvane Operacija Lavlja rika.

Tijekom noći, Iran je lansirao baraž raketa prema Izraelu, potkopavajući ranije tvrdnje SAD-a i Izraela da su uništili velik dio iranskih zaliha oružja dugog dometa.

Liječnici na sjeveru Izraela rekli su da su 58 ljudi prevezli u bolnice, većina s lakšim ozljedama od krhotina stakla.

Ostaci uspješnog presretanja također su prouzročili manju štetu na pročelju zgrade u središtu Dubaija, rekao je ured za medije emirata rano u petak, dodajući da nije bilo prijavljenih ozlijeđenih. Ured nije precizirao točnu lokaciju incidenta. A u Saudijskoj Arabiji, ministarstvo obrane izjavilo je da su dva drona presretnuta na istoku.

Izgledi da bi se mogao dogoditi jedan od najtežih poremećaja u globalnoj opskrbi energijom ikada, doveli su do porasta cijena nafte za oko 9 posto na 100 dolara po barelu u četvrtak, što je pridonijelo padu američkih dionica.

S&P 500 zabilježio je najveći trodnevni postotni pad u mjesec dana, a dionice u Aziji također su bile pod pritiskom u petak.

U nastojanju da stabilizira globalna tržišta energije, SAD je u četvrtak izdao 30-dnevnu dozvolu zemljama za kupnju ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno na moru.

- Privremeni porast cijena nafte kratkoročni je i prolazan poremećaj koji će dugoročno rezultirati ogromnom koristi za našu naciju i gospodarstvo - rekao je Bessent u izjavi, ponavljajući ranije Trumpove komentare.

Političke posljedice u SAD-u

Trump, koji je već izjavio da su SAD i Izrael pobijedili u ratu, rekao je da Sjedinjene Države mogu zaraditi značajnu količinu novca od cijena nafte koje su porasle zbog problema s opskrbom povezanih sa zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, kroz koji obično prolazi petina globalne nafte.

- Sjedinjene Države su daleko najveći proizvođač nafte na svijetu, pa kada cijene nafte porastu, zarađujemo puno novca - rekao je. Sprečavanje Irana da ima nuklearno oružje daleko je važnije, rekao je na društvenim mrežama.

Trumpovi komentari razljutili su oporbene demokrate, koji su optužili republikanskog predsjednika da premalo mari za utjecaj rata na prosječne Amerikance i zahtijevali više informacija o civilnim žrtvama, posebno o napadu u kojem su ubijeni deseci djece u iranskoj djevojačkoj školi.

Trumpova administracija nije iznijela javnu procjenu očekivanih troškova ili trajanja rata, što nije popularno među američkom javnošću, niti strategiju za Iran nakon prestanka borbi. Predsjednik i njegovi glavni pomoćnici također su naveli oprečne razloge za početak borbe.

Broj poginulih porastao je na više od 2000 ljudi, većinom u Iranu. Gotovo 700 je poginulo u Libanonu, gdje je Izrael ciljao središnji Bejrut i naredio stanovnicima da napuste dio južnog područja u ofenzivi protiv skupine Hezbolah koju podržava Iran.

U Iraku, američko Središnje zapovjedništvo priopćilo je da provodi spasilačke akcije nakon što se jedan od njihovih zrakoplova za dopunu goriva srušio u incidentu u kojem je sudjelovao drugi zrakoplov, ali nije bio rezultat neprijateljske ili prijateljske vatre. Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje zrakoplova.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan vojnik poginuo, a nekoliko ih je ranjeno tijekom napada na sjeveru Iraka, nekoliko sati nakon što je u tom području ciljana i talijanska baza.

Dva tankera zapaljena su u iračkoj luci Basra ranije ovog tjedna nakon što su ih pogodili iranski brodovi natovareni eksplozivom, a drugi brodovi pogođeni su u Zaljevu u blizini Hormuškog tjesnaca. Dronovi su također često pogađali zgrade i drugu infrastrukturu u Kuvajtu, Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Omanu.

Iranske sigurnosne snage 'posvuda'

Stanovnici Irana rekli su da sigurnosne snage povećavaju svoju prisutnost kako bi pokazale kontinuiranu kontrolu.

- Sigurnosne snage su posvuda, više nego prije. Ljudi se boje izaći, ali supermarketi su otvoreni - rekao je učitelj Madžan (35) telefonom iz Teherana.

Izrael i Sjedinjene Države pozvali su Irance da se dignu i svrgnu svoje klerikalne vladare. Mnogi Iranci žele promjene, a neki su otvoreno slavili smrt starijeg vrhovnog vođe, nakon što su njegove snage u siječnju ubile tisuće protuvladinih prosvjednika. Ali nije bilo znakova organiziranog otpora dok je zemlja pod napadom.

Poruka Irana je da je njegova strategija sada nametnuti dugotrajni ekonomski šok kako bi prisilili Trumpa da odustane. Glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva rekao je u srijedu da bi se svijet trebao pripremiti za cijene nafte od 200 dolara po barelu.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je u četvrtak da ne očekuje da će se to dogoditi, ali nije to u potpunosti isključio.

- Rekao bih malo vjerojatno, ali usredotočeni smo na vojnu operaciju i rješavanje problema - rekao je Wright za CNN.