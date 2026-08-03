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'RAT' NA PLAŽI Makarska puna turista, a plaže su u zoru pune 'rezervacija': 'To nije normalno'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 5 min
'RAT' NA PLAŽI Makarska puna turista, a plaže su u zoru pune 'rezervacija': 'To nije normalno'
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Bili smo na makarskoj rivijeri gdje je iz godine u godinu ista priča. Turisti u ranu zoru masovno rezerviraju mjesta na plaži ostavljanjem ručnika, iako ih komunalci redovito uklanjaju. Sad uvode i prohibiciju...

Na vrhuncu turističke sezone u Makarskoj, komunalni redari na plažama od zore imaju pune ruke posla, odnosno ručnika i ležaljki kojima turisti zauzimaju mjesta na plaži. Takve rekvizite uredno kupe i odvoze, iako im je teško s time izaći na kraj. Domaći ljudi negoduju jer su plaže okupirane raznim prostirkama, a da na njima nitko ne odmara.

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