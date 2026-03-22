Rat se seli van planete. Izrael skinuo iransku raketu u svemiru

Balistički projektil koji je Iran maloprije lansirao prema jugu Izraela presretnut je, prema preliminarnim vojnim procjenama.

Snimke objavljene na društvenim mrežama ukazuju na presretanje izvan atmosfere projektila sustavom protuzračne obrane dugog dometa Arrow 3. Nema izvješća o ozlijeđenima, u osmom iranskom napadu na Izrael od jutros.

Mete su opet bili manji gradovi na jugu Izraela. Sirene su se oglasile u Dimoni i obližnjim mjestima u pustinji Negev.