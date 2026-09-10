Rat stigao u Sibir. Ukrajina napala plinsko srce Rusije 3000 kilometara od svoje granice

Ukrajina je u srijedu izvela svoj najdublji napad unutar Rusije do sada, ciljajući dva postrojenja za preradu plinskog kondenzata na Arktiku, udaljena više od tri tisuće kilometara od svoje granice.

Ukrainian drones have struck Russia’s Yamalo Nenets Autonomous Okrug a region located 3,300 kilometers from the front lines and known for its proximity to the Arctic Ocean. #Ukraine #Russia #snnfinland pic.twitter.com/iJ7kI36BSJ — SNN Finland (@snnfinalnd) September 9, 2026

Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju guste oblake crnog dima i vatru u postrojenju Novi Urengoj u zapadnom Sibiru. Ukrajinske snage za specijalne operacije (SSO) preuzele su odgovornost za napad, navodeći da je gađano i postrojenje u okrugu Purovski. Dmitrij Artjuhov, guverner Jamalo-Nenečkog autonomnog okruga, na Telegramu je napisao da su napadi dronovima presretnuti, ali da su "ostaci drona pri padu izazvali požar". Nije bilo izvještaja o žrtvama ili ozlijeđenima.

Ukraine struck eight Russian infrastructure sites supporting Moscow’s war in a single day, Zelensky said.



The attacks stretched from an oil refinery in the Arctic Yamalo-Nenets region to Makhachkala port on the Caspian Sea, which Russia used to import Iranian Shahed drones. pic.twitter.com/fcUVsE2XYx — Niranjan Ghatule (@NiranjanGhatule) September 10, 2026

Predsjednički izaslanik Kremlja za Uralski federalni okrug, Artem Žoga, potvrdio je da je ovo bio prvi ukrajinski napad koji je dosegnuo arktičku regiju. Ukrajinski SSO je poručio da se područje, koje se smatralo potpuno sigurnim, sada nalazi u dometu ukrajinskih snaga. Napadi su uslijedili samo nekoliko dana nakon što su posebni američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili Moskvu i Kijev s novim prijedlozima za okončanje rata. Tijekom njihova trodnevnog posjeta napadi na prijestolnice su zaustavljeni, ali su odmah nastavljeni nakon njihova odlaska.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je na društvenim mrežama nazvao "potpuno opravdanim". Ovaj udar slijedi obrazac sve dubljih ukrajinskih napada. Prethodni rekord postavljen je u srpnju, kada je pogođena rafinerija nafte u gradu Omsku u jugozapadnom Sibiru, udaljenom oko 2500 kilometara od ukrajinske granice.

Oružane snage Ukrajine objavile su da su pogodile dva ključna ruska postrojenja za preradu plina dronovima FP-1, koje proizvodi ukrajinska tvrtka Fire Point, specijalizirana za bespilotne letjelice dugog dometa. Dron FP-1, prepoznatljive ružičaste boje, ima raspon krila od oko šest metara i može se kretati brzinom od 140 do 180 kilometara na sat. Trošak proizvodnje jednog drona iznosi manje od 60.000 američkih dolara, što se smatra izuzetno niskim iznosom za oružje takvog dometa i sposobnosti. Od početka rata, Ukrajina je dramatično povećala svoje kapacitete za masovnu proizvodnju jeftinih dronova te je u posljednje vrijeme ciljano gađala rusku energetsku infrastrukturu i logistička čvorišta.

Strateški značaj i posljedice za Europu

Napadi imaju ogroman strateški značaj. Jamalo-Nenečka regija proizvodi oko 80 posto ruskog prirodnog plina i sadrži dvije trećine nacionalnih rezervi, kao i 13 posto rezervi nafte. Sam grad Novi Urengoj poznat je kao ruska "plinska prijestolnica" zbog svoje ključne uloge u industriji. Sposobnost Ukrajine da dosegne ciljeve na ovom području znači da može nanijeti mnogo veću štetu ruskom gospodarstvu, koje se uvelike oslanja na izvoz energenata, pogotovo u kontekstu međunarodnih ekonomskih sankcija.

Napad na rusku plinsku infrastrukturu mogao bi imati ozbiljne posljedice i za Europsku uniju, čije članice uvelike ovise o opskrbi ruskim plinom. Cijene plina u Europi ovaj su tjedan porasle iznad 80 eura po megavat-satu, što je najviša cijena od 2023. godine, prema nizozemskom TTF-u, referentnom tržištu za europske cijene plina. Trenutačne zalihe plina u Europi iznose oko 65 posto, u usporedbi s 80 posto prošle godine, što izaziva posebnu zabrinutost uoči zime. Europski revizorski sud objavio je izvješće u kojem se navodi da države članice nisu dovoljno uložile u alternativne izvore energije kako bi mogle postupno izbaciti ruski plin.