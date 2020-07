Rat za Bijelu kuću: Melania je pomela Ivanku, tatinu mezimicu

Melania se drži po strani, no jako je utjecajna. Ona nije od onih koji će reći koga treba zaposliti ili kome treba uručiti otkaz, no jasno daje do znanja kakvo je njezino mišljenje

<p>Knjiga “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” novinarke Mary Jordan otkriva nove detalje iz života Melanije Trump koji američku prvu damu prikazuju u dosad neviđenom svjetlu. Jordan tvrdi kako je Melania puno sličnija Trumpu nego što mnogi misle i kako oboje imaju slične ciljeve, ali i kako je zanosna Slovenka trenutak Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima iskoristila u svoju korist. </p><p>Kad je nakon Trumpove pobjede Melania Trump odlučila još neko vrijeme ostati u New Yorku, prva dama je svoju odluku obrazložila kako ne želi remetiti život svojem tad 10-godišnjem sinu Barronu te ga upisivati u novu školu usred školske godine. </p><p>Njezina odluka da sačeka s preseljenjem u Bijelu kuću imala je smisla, no nova knjiga reporterke Washington Posta otkriva detalje iz života predsjedničkog para. Jordan tvrdi kako je Melania tu situaciju iskoristila za pregovore oko predbračnog ugovora koji je potpisala prije udaje za Donalda Trumpa.</p><p>- Trump je pobijedio na izborima 2016., početkom 2017. bila je inauguracija, a sredinom 2018. promatrači u Bijeloj kući primijetili su promjenu u raspoloženju prve dame. Predsjednički bračni par je već tad dogovorio novi bračni sporazum, kakav je odgovarao Melaniji. Dok je čitav svijet nagađao zašto supruga novoizabranog predsjednika odbija preseljenje u Bijelu kuću, Melania je donosila odluke koje su izazivale razne spekulacije. Umjesto da sluša iskusne političke savjetnike, ona donosi odluke slijedeći vlastita uvjerenja - piše Mary Jordan. </p><p>U vrijeme dok je ona bila u New Yorku, njezina pokćerka i Trumpova miljenica Ivanka Trump postavljena je za savjetnicu američkog predsjednika. Upravo tijekom tog perioda proračuni koji su trebali biti namijenjeni za djelatnike Ureda prve dame usmjereni su u Zapadno krilo i prema Ivanki Trump koja je navodno radila pritisak na oca da preimenuje Ured prve dame u Ured prve obitelji. </p><p>Prema izvorima bliskim obitelji Trump, a prema pisanju Mary Jordan, Melania Trump takvo što nije dopustila, dapače, odlučila je postaviti čvrste granice sa svojom pokćerkom koja se previše opustila u Bijeloj kući.</p><p>- Ivanka se počela ponašati kao da je Bijela kuća njezin dom, a Melaniji se to nije ni najmanje svidjelo. Kad su se ona i Barron napokon uselili, blokirala je sve Ivankine želje - napisala je Mary Jordan.</p><p>Melania je trebala vrijeme za sebe, kako bi razbistrila misli i odmakla se od svega što se zbivalo u to vrijeme, ali i da izmijeni financijski ugovor koji je imala s Trumpom, nazvavši to “brigom o Barronu”, otkriva knjiga. Predsjednik je trebao prvu damu pored sebe, a ona je to iskoristila kao prednost za prepravljanje predbračnog ugovora i osiguravanje Barronove budućnosti. </p><p>Željela je imati napismeno da će njezin sin imati iste financijske mogućnosti i nasljedstvo kao i troje Trumpove starije djece: Don Jr., Eric i Ivanka. Melania se pobrinula i da Barron ima dvojno državljanstvo, američko i slovensko, što će mu omogućiti da radi u Europi za Trumpovu organizaciju kad za to dođe vrijeme.</p><p>Američke porezne obveznike je stajalo više od 20 milijuna dolara dodatno osiguranje za Melaniju i Barrona tijekom prvih šest mjeseci 2017., dok su živjeli u New Yorku u troetažnom apartmanu u Trump Toweru na Petoj aveniji, jednoj od najužurbanijih ulica toga grada. Uz to, Melania je u tom razdoblju 21 put letjela između New Yorka, Washingtona i Floride u zrakoplovima Air Forcea, što je stajalo više od 675.000 dolara.</p><p>- Majka iz New Yorka, poznata po slanju tekstova napunjenih emojijima, sad je pozvana da drži govore širom zemlje. Godinama su ona i suprug imali tjelohranitelja, ali sad su je 24 sata dnevno štitili agenti tajne službe. Oduvijek je netko stajao na straži ispred njezinih vrata, a brinulo ju je veliko neprijateljstvo prema suprugu - navodi autorica. </p><p>Naime, u prvotnom predbračnom ugovoru Trump nije bio nešto darežljiv, prema nekim spekulacijama, Melania bi u slučaju razvoda dobila 50 milijuna dolara i vjerojatno neku od Trumpovih nekretnina, plus godišnju alimentaciju te skrbništvo i potporu za sina Barrona. No činjenica da je u braku s Trumpom dulje od njezinih prethodnica dala joj je za pravo da se bori za ono što joj pripada.</p><p>Sam Donald Trump u više je navrata u javnosti isticao važnost predbračnog ugovora. Ima iskustva, bio je prije Melanije u dva braka, s Ivanom Trump i Marlom Maples. S iskustvom kakvo ima, Trump je dobro osigurao svoje interese predbračnim ugovorom s Melanijom. Znala je da je kao prva dama dobila na pregovaračkoj težini.</p><p>- Trumpovi prijatelji radili su pritisak na Trumpa da mu se što prije pridruži u Bijeloj kući znajući da ona ima smirujući učinak na eksplozivnog i nepredvidiva Trumpa. Knjiga od 286 stranica posvećena je u potpunosti Slovenki. Knjiga ima više od 100 intervjua s ljudima iz Melanijina okruženja, počevši od školskih kolega pa do Chrisa Christieja, bivšega guvernera New Jerseyja, i iznosi argument da je Melania posvećena vlastitom uspjehu, baš kao i njezin suprug.</p><p>- Oboje su fanatični kreatori svoje povijesti - navodi Jordan.</p><p>Koliko ima utjecaja dokazala je i činjenica kad je izdala osuđujuću izjavu u vezi zamjenice savjetnice za nacionalnu sigurnost Miru Ricardel, što je na kraju rezultiralo njezinim otkazom.Ljudi koji rade u Zapadnom krilu kažu da su čuli kako Trump kritizira sinove Don Jr.-a i Erica, pa čak i kćer Ivanku, ali nitko se nije mogao sjetiti da je čuo da kaže bilo što negativno o Melaniji. </p><p>Cijenio je to da se nije hvalila svojim utjecajem. U Bijeloj kući Trump je osjećao da je okružen ljudima koji neprestano vape za boljom pozicijom i koji su fokusirani na osobni interes pa je Melanijinu odanost puno više cijenio nego prije. </p><p>Sean Spicer, prvi predsjednikov direktor za komunikacije, ovako je objasnio: “Melania je vrlo zakulisna, ali nevjerojatno utjecajna. Ona nije osoba koja bi mogla reći: ‘Zaposli ovu osobu, otpusti ovu osobu’. Ali ona daje do znanja predsjedniku što misli, a on vrlo ozbiljno shvaća njezine stavove”. Spicer se prisjetio telefonskog razgovora koji je vodio s Trumpom nakon odlaska iz Bijele kuće. Spicer je nešto komentirao, a Trump je odgovorio: “Znaš što? Melania kaže isto. U pravu si”.</p><p>- Melania se nije bavila mnogim pitanjima, ali kad je nešto izgovorila, to bi imalo veliku težinu - navodi Spicer.</p><p>A da joj korona virus nije poremetio planove, predvodila bi skupljanje sredstava za nadolazeću predsjedničku kampanju.</p><p>- Rekla je ljudima da želi ponovno pobijediti na izborima - piše Jordan, koja dalje navodi kako su ona i Trump gotovo pa isti. </p><p>- Ona je jako slična suprugu - tvrdi Pulitzerom nagrađivana Jordan, koja je 2003. intervjuirala Melaniju. Razgovor je bio posvećen Melanijinu odrastanju u Sloveniji.</p><p>Reporterka Washington Posta je zaključila da je Melania Trump jednako posvećena stvaranju mita o sebi kao i njezin suprug. Ne smeta joj kad je predstavljaju da je mlađa nego što jest, tvrdi da nije bila na plastičnoj operaciji, iako troje fotografa koji su radili s njom kažu da su vidjeli ožiljke. Upisala je težak studij arhitekture na Sveučilištu u Ljubljani, no nikad ga nije završila, iako tvrdi da ima diplomu prvostupnika. Uz to, postoje sumnje da Melania, kao što tvrdi, zna tečno govoriti četiri ili pet jezika.</p><p>- Fotografi koji su s njom godinama radili, uključujući i one rodom iz Italije, Francuske i Njemačke, rekli su mi da je nikad nisu čuli da na tim jezicima izgovara više od nekoliko riječi - tvrdi Jordan, koja smatra da prva dama govori dva jezika - materinski slovenski i engleski. Kad je upoznala Trumpa, predstavila se kao supermodel, no to je bilo daleko od istine. Jordan je pronašla i dokaz o tome kako se predsjednički par upoznao. Trump ju je ugledao u noćnom klubu tijekom Tjedna mode 1998., gdje je bila s jednim poznatijim modelom. </p><p>Pogled mu je bio fiksiran samo na nju, no ona je odbila dati mu svoj broj. Više izvora, uključujući i njemačkog modnog agenta za kojega je Melania te godine radila, tvrdi da se već tad pričalo da je Melania u vezi s Trumpom. Kako se sve više probijala u životu, tako je brisala ljude iz svojega života. Bivša prijateljica iz Slovenije tvrdi kako joj se Melania više nikad nije javila, a isto su potvrdili i njezini bliski prijatelji iz New Yorka.</p><p>- Iskoristila bi priliku i u to uložila veliki trud. Zatim bi nastavila dalje, bez osvrtanja - piše Jordan u svojoj knjizi čija je premijera bila u utorak, 16. lipnja.</p><p>- Oboje su jako ambiciozni solo igrači, koji cijene lojalnost više od svega. Ni Trump, koji je stalno u javnosti, ni jako povučena Melania nikad nisu imali bliskih prijatelja. Taj instinkt osamljenika prati ih u braku. Imaju odvojene kupaonice u Bijeloj kući i kad god putuju, često su skupa u istoj zgradi, ali ne i u istoj sobi. U biti, mislim da je ona povučena osoba kojoj je trebalo puno vremena da se prilagodi javnom životu - navodi autorica knjige.</p><p>Prema izvorima novinarke Jordan, Trump i Melania se unatoč svemu jako vole. Melania je od početka podržavala Trumpa u njegovim političkim ambicijama. Ona je bila ta koja ga je nagovorila da se kandidira za predsjednika.</p><p>- Znaš, Donalde, prestani govoriti o ulasku u predsjedničku utrku i napravi to. Ako se kandidiraš, ti ćeš pobijediti - ispričao je Roger Stone, Trumpov politički mentor.</p><p>Inače, Stone je osuđen na 40 mjeseci zatvora, među ostalim, zbog toga što je nagovarao svjedoke da lažu u istrazi specijalnog istražitelja Roberta S. Muellera, koji je istraživao ruski utjecaj na Trumpovu predsjedničku kampanju. </p><p>- Ona mu je bila glavna podrška. Njezino mišljenje mu je važno. Ona bi uvijek imala neki komentar. U kampanji ona je bila prva koju bi zvao nakon svakog predizbornog skupa. Ona bira kad želi govoriti, ali kad to učini, predsjednik posluša. Apsolutno je savjetuje oko kadrovskih pitanja - ističe Chris Christie, guverner New Jerseyja. </p><p>S vremenom je onima koji rade u Zapadnom krilu postalo jasno da Trump daje veliki značaj onima koje Melania voli (poput savjetnice Kellyanne Conway). Kako je jedan bivši dužnosnik Bijele kuće rekao: “Ljudi prilaze Melaniji na vlastiti rizik i taj se rizik plaća glavom. Ne šalim se. Bivši si ako te ne voli”.</p><p>Melanijino mišljenje bilo je ključno i prilikom donošenja odluke da Trump uđe u kampanju s Mikeom Penceom. Nakon što su proveli vikend družeći se s Penceom i njegovom suprugom Karen, Melania je bila uvjerena da je on bolji izbor od Christie ili Newta Gingricha. </p><p>Za njega je bila uvjerena da će biti zadovoljan pozicijom drugog čovjeka i neće se boriti za prvo mjesto, što nije bila sigurna za drugu dvojicu. Glasnogovornica Melanije Trump demantirala je navode iz knjige navodeći da se radi o pogrešnim informacijama i da knjiga ne spada u publicistiku, nego u fikciju.</p>