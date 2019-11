Rat za Partizan: Ubili četvoricu vođa Grobara u četiri godine...

Vođa navijača Partizana, kickboksač Ljubomir Marković Kića ubijen je u petak navečer u Beogradu nakon što su na njega još nepoznati počinitelji ispalili osam hitaca, od čega su dva bila u glavu. Kića je bio jedan od značajnijih Grobara, dobro poznat policiji zbog svoje burne prošlosti.

Kako prenose srpski mediji čulo se osam pucnjeva, Marković je ranjen nekako uspio doći do benzinske pumpe gdje je pao, a zatim mu je ubojica prišao i ispalio dva metka u glavu.

Ipak, Marković je navodno očekivao da će biti napadnut. Kako doznaje Kurir, Kića se nije odvajao od svog pištolja u posljednje vrijeme, a onaj tko ga je ubio dobro je poznavao njegove navike. Kića je ranije bio na nogometu s prijateljima, a nakon rastanka je krenuo prema svom autu kada je napadnut. Navodno je ubojicu čekao BMW X5 kao prijevoz od mjesta zločina.

'Prešao' iz Zvezde u Partizan

On je zajedno s Aleksandrom Vavićem prešao u tabor navijača Partizana nakon što je ranije bio gorljivi navijač Crvene zvezde. U velikom Zvezdinu rivalu zajedno s najboljim prijateljem Milošom Radisavljevićem Kimijem formirao se kao jedan od glavnih ljudi navijačke grupe "Alcatraz" koja je inače bila u žestokom sukobu s protivničkom frakcijom Grobara "Zabranjeni". Kimi se kasnije povukao.

Osuđen je na 30 godina zatvora nakon što je u rujnu 2009. godine zajedno s još 13 huligana na smrt pretukao Francuza Bricea Tatona neposredno prije održavanja utakmice Partizan - Toulouse u Beogradu. No, kazna mu je smanjena i izašao je 2017. godine.

Kića je tek jedan u nizu Partizanovih vođa ubijenih u nekoliko posljednjih godina, točnije četvrti u četiri godine.

Aleksandar Joksić (34)

Aleksandar Joksić bio je diler i vođa Partizanove navijačke grupe 'Jang bojs'. Ubijen je u Rakovici krajem rujna 2015. godine u večernjim satima dok je navodno prodavao drogu jednom klijentu.

Foto: Facebook

Srpski mediji zaključili su da Joksić nije ubijen u sukobu navijača već zbog posla koji je imao veze s drogom, a glavni osumnjičeni bio je Konstantin D. (22) koji je naposljetku osuđen na 13 godina da bi mu potom presuda bila poništena.

Joksića, poznatog kao Joksa ili Sale Jang, je ubio zbog sitnog duga od 150 eura, pisalo se nakon ubojstva.

Alen Kostić Kubi (31)

Vođa grupe 'Zabranjenih' bio je pravi problem i poznat policiji od maloljetničkih dana. Od 2006. godine protiv njega je podneseno 16 kaznenih prijava, no nijedna nije završila presudom. Prebio je čovjeka koji je u kafiću pjevao Zvezdine pjesme, on i njegovi prijatelji napali su mladiće koji su na lokalnom igralištu igrali košarku, a neredi na nogometnim utakmicama bili su mu uobičajena stvar.

Foto: Facebook

Ubijen je u kolovozu 2016. godine u beogradskom Železniku, gdje je pištoljem ranjen nekoliko godina ranije kada je ipak preživio. Ubio ga je tada 25-godišnji Nikola Elezović automatskom puškom. Kubi ga je godinama maltretirao, a netom prije smrti izudarao je Elezovićev Peugeot 206 i rasparao mu sve gume. Kako su tada prenijeli srpski mediji, Elezović je potom konzumirao kokain te pod utjecajem droge puškom upucao Kubija koji je dan poslije umro u bolnici.

Aleksandar Stanković (29)

Aleksandar Stanković ubijen je u listopadu 2016. godine, a to je bila jedna od potresnijih likvidacija na Balkanu.

Foto: Facebook

Zajedno s tjelohraniteljem Miloradom Đurićem i još jednim prijateljem Stanković je bio u teretani, nakon čega je trojka otišla na piće. Potom je sjeo za volan svog Audija A6 kada je prišao tamni BMW iz kojeg je ispaljen rafal u pravcu Stankovića, poznatog i kao Sale Mutavi. Ranjen je i Đurić, koji je u to doba radio i kao zaštitar u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Ubojice su brzo napustile mjesto zločina i potom zapalili to vozilo, a ministar policije Nebojša Stefanović za ubojstvo je optužio najorganiziraniju kriminalnu grupu na Balkanu. Nije tada rekao o kojoj se točno grupi radi, no srpski mediji odmah su posumnjali na škaljarski klan. Ubrzo je uhapšen i prvi osumnjičenik, no nije bilo dokaza pa je pušten na slobodu.

Srpski mediji pisali su i da je ubojica pripadnik pljačkaške bande 'Pink Panther', a počinitelji su satima čekali dok je Sale Mutavi zajedno s prijateljima napustio teretanu, a potom i kafić. Poput Ljubomira Markovića Kiće, i Stanković je prebjegao iz Zvezdinih navijačkih grupa.

Ubrzo su se pojavile i informacije kako je crnogorski klan angažirao ubojice iz Bosne i Hercegovine te ih platio čak 300 tisuća eura - i to u kokainu.