Obavijest da od 1.3.2021. nitko tko u Petrinji nema crvenu naljepnicu na kući zbog potresa neće dobiti ručak stvorila je pravu malu paniku među građanima.

Taj natpis stajao je na šatoru u Vatrogasnoj ulici nekoliko dana, no potom je netragom nestao. Ispred šatora zatekli smo u petak kolonu ljudi koji su mislili da dolaze po svoje posljednje zalogaje. Na svoj red čekali su barem pola sata i mučilo ih je gdje će si ubuduće morati kuhati. Informaciju smo odmah provjerili s Marijanom Marekovićem, voditeljem državne tvrtke Pleter usluge, koja kuha za ljude.

- Žao mi je, ali mi nemamo pojma o tome. Stožer nas o tome nije obavijestio! - reagirao je odmah Mareković. Voditelj Stožera za potresom pogođeno područje, ministar branitelja Tomo Medved, opovrgnuo je informaciju iz šatora i za sve optužio “nekoga” iz Petrinje.

- Sve ostaje kako je i bilo, nitko neće ostati zakinut za obrok. Čuo sam za tu informaciju iz šatora i za to je odgovorna jedna osoba iz Grada Petrinje koja je to stavila. Koliko znam, taj natpis je maknut - rekao nam je ministar Tomo Medved.

Dodao je kako je njegov stožer cijelo vrijeme u kontaktu s mjesnim odborima, općinama i gradovima te da isključivo prema njihovim zahtjevima reguliraju potrebe. Pojašnjenje za odluku o prehrani tražili smo i gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića.

- Ne znam kako se dijeli hrana i morao bih provjeriti, no ja sam za to da se bolje provjerava kako se i kome se dijeli hrana. Tvrdim da među tim ima onih koji imaju velika primanja i imaju si gdje kuhati, no čekaju da im sve dođe na gotovo - rekao nam je Dumbović.

Na pitanje o kvaliteti hrane, na koju se pojedini žale, rekao nam je da ju je nekoliko puta probao i da nema primjedbi.

- Da se netko žalio, ja bih također uputio žalbu - kaže Dumbović.

- Tko se žali na hranu, ne mora ni dolaziti. Kakva je, takva je, ja doma nemam gdje kuhati i, ako ovo ukinu, ne znam što ću - rekao nam je Petrinjac Slavko, kojeg smo sreli na podjeli. A drugi kažu da bi moglo biti ukusnije i da je dobro dok je toplo.