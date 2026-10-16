RAT ZBOG DIZELA Donald Trump napada Ukrajinu iako su i Rusi protiv njegova plana...

Postoji mnogo ciljeva koje možete napasti, ali kad gađate rafinerije u kojima se proizvodi dizelsko gorivo, a to je potrebno i nama i svijetu, onda ne činite nikakvu uslugu svijetu. Sve što on (Zelenski, op. a.) radi jest to da podiže cijenu nafte u svijetu. Mislim da je to sramota. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump u posljednjem intervjuu za Newsmax, u kojem je kritizirao Ukrajince. Njihovog predsjednika Volodimira Zelenskog smatra krivim što ne poštuje tzv. energetsko primirje te i dalje napada ruska postrojenja za preradu nafte. Posljednje je pogođena rafinerija tvrtke Rosnjefta jugoistočno od Moskve. Ona je ključna u opskrbi glavnog ruskoga grada.

Naime, Trump je frustriran jer to utječe na sposobnost Moskve da izvozi svoj dizel u Ameriku, u skladu sa sporazumom koji je SAD nedavno sklopio s Rusijom. Time je želio sniziti cijene goriva u SAD-u, no nije govorio o tome kako je i sam doveo do energetske krize u svojoj zemlji. Otkad je u veljači ušao u rat s Iranom, cijene goriva u SAD-u, a posebno dizela, naglo su porasle. To je narušilo Trumpov ugled, koji hitno želi popraviti prije međuizbora sljedećeg mjeseca. Podsjetimo, taj Trumpov "Sporazum o dizelu" razbjesnio je Zelenskoga, koji ga je nazvao darom Putinu i "ulaganjem u rat koji se mora okončati, a ne produljiti".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je pohvalila nastojanje da i Rusija i Ukrajina prestanu s napadima na ključna postrojenja zbog vlastitih građana. No u petak je za kršenje dogovora optužila Ruse.

- Naravno da smo podržali Trumpov sporazum o prekidu vatre u energetskom sektoru, ali vidjeli smo da ga Rusija nije poštovala, ni minute - rekla je Von der Leyen novinarima i dodala da se sankcije Rusiji "moraju pojačati".

Dok je Trump radio pritisak na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, Ukrajina se suočila sa smanjenom mogućnošću korištenja satelitskog sustava o kojem ovisi za komunikaciju na bojišnici i upravljanje bespilotnim letjelicama. Naredba je stigla iz Bijele kuće, navela su dva američka dužnosnika i jedan zapadni dužnosnik upoznat sa situacijom. Ne znaju tko je točno donio takvu odluku. Protiv Trumpa i njegovog sporazuma bili su i u Rusiji. Službeno su demantirali njegove objave o bilo kakvom dogovoru. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak kako "neće biti prekida vatre" kao odgovor na novinarsko pitanje o spremnosti Rusije da napravi bilo kakve ustupke u mirovnim pregovorima. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dodatno je rekao da se Ukrajina nije pridržavala moratorija na napade na ruske energetske objekte, usred brojnih izvješća da su ruske snage nastavile napadati ukrajinsku infrastrukturu.

Tako su u petak nastavili napade dronovima na ukrajinsku regiju Volinj, koja graniči s Poljskom. Ostavili su 370.000 ljudi bez električne energije i ranili dvije osobe, objavio je na Telegramu regionalni guverner Roman Romandžuk.

Pet ljudi ozlijeđeno je kad su bespilotne letjelice pogodile stambenu zgradu u Umanu, u središnjoj Ukrajini, objavila je nacionalna policija na Telegramu. Također, u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu uvedena su izvanredna isključenja električne energije tijekom ruskih napada, objavio je na X-u opskrbljivač energijom DTEK.