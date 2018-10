Ratni zločin: 'Supruga su mi izudarali, nos skoro nije imao'

Suprugova odjeća bila je potpuno krvava, bio je sav izudaran, nos gotovo nije ni imao. Razgovarali smo samo minutu tada u policijskoj stanici u Belom Manastiru. Kada sam ga ponovno otišla posjetiti, sa sinom, njega tada nije bilo. Rečeno mi je da je odveden na razmjenu u Borovo Selo. Sve je to bila laž jer se vodio kao nestao sve do prije 15 godina, kada je njegovo tijelo ekshumirano iz masovne grobnice u Novom Sadu. Kada je šogor Josip Kuruc vidio što se dogodilo mom suprugu, rekao je da on sebi neće to dopustiti pa se objesio – stravično je to svjedočanstvo Katice Šomođvarac iz Batine koje je iznijela u utorak na Županijskom sudu u Osijeku, gdje je počelo suđenje Stevanu Budaču za ratni zločin u Baranji 1991., javlja Večernji list.

Njezina supruga Marina iz kuće je na ispitivanje u Štab TO Batina odveo, izjavila je, upravo Budač, u društvu još dvojice. Pretukle su ga u Štabu, navela je, druge osobe, a onda su ga istu večer Budač i "kolege" mu vratili nakratko kući, da ga takvog pretučenog pokažu supruzi i 14-godišnjem sinu Igoru.

- Pozlilo mi je kad sam ga vidjela, jer sam majka koja je prije toga izgubila dvoje djece, jedno je umro, drugo je pregazio kamion. Liječnik je došao u našu kuću radi mene, bila su i dva policajca, doktor im je rekao da mogu odgovarati, a jedan mu je odgovorio kako je sad bezakonje, sad mogu raditi što hoće – nastavila je nesretna žena, jedva govoreći i ponavljajući "Nemam snage, nemam više snage...".

- Ne osjećam se krivim – izjavio je, pak, Stevan Budač na osječkom sudu. Budač je uhićen u travnju u rumunjskoj luci Galati, po europskom uhidbenom nalogu, i to pri redovitoj kontroli identiteta dok je, kao član posade, plovio brodom pod srpskom zastavom. On je još u ožujku 2002. u Osijeku nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora. Ukupno desetorici pripadnika tzv. Štaba TO Batina sudilo se tada u odsutnosti, i to prvotno za genocid, a optužnica je pred sam kraj postupka izmijenjena u ratni zločin protiv civila. Teretilo ih se da su, nakon okupacije Baranje, preuzeli vlast u Batini i formirali Štab, na čijem je čelu bio Damir Žužić. Isti taj Žužić, stava je optužba, vodio je i tajnu terorističku skupinu 'Crna ruka' koja je noću terorizirala civile.

Proglašeni su krivima, no Vrhovni je sud tu presudu ukinuo u siječnju 2006.. Četvorica su u međuvremenu preminula. Nakon izručenja, Budačev je postupak razdvojen iz optužnice iz 1996.. Izmijenjen je i činjenični opis optužbe. Tereti ga se da je u rujnu 1991. u Batini i Zmajevcu sudjelovao u zastrašivanju te u okrutnom psihičkom i fizičkom zlostavljanu nesrpskih civila, lišavao ih je slobode i tukao. Ispaljivao je projektile nanjihove kuće, radi zastrašivanja.