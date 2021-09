Već danima traje opsadno stanje ispred Osnovne škole u Krapinskim Toplicama zbog djeteta koje ne želi nositi masku i roditelja koji prosvjeduju zbog maski.

Na pitanje kako zaštititi pravo djece na sigurno obrazovanje odgovarali su gosti HRT-ove emisije Otvoreno - Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Samson Štibohar, ravnatelj Osnove škole Krapinske Toplice, prof. dr. sc. Marina Ajduković, psihologinja, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, pročelnica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

- Situacija u školi slična je kao i jučer. Mi radimo normalno i pokušavamo ignorirati vanjske utjecaje, druge roditelje koji su podrška roditelju ovog učenika, koji ne dozvoljavaju svojemu djetetu da se slobodno ide u svoju klupu i slobodno se kreće među svojim prijateljima. To je jedino što sada možemo činiti. Institucije su svoje napravile, a sad je na tome da to 'finiširamo' - rekao je Samson Štibohar, ravnatelj Osnovne škole Krapinske Toplice.

Dodao je da sva djeca dolaze redovito u školu.

- U razgovoru s roditeljem u prošloj školskoj godini smo došli do konsenzusa. Dječak je prošle godine u školu dolazio s maskom. Ono što je propisano da se mora provoditi se provodilo. Modele i upute smo poštivali.Tome se nadao i ove godine, ali razgovori koje je i stručna služba obavljala s roditeljima nije urodilo plodom - dodao je.

Socijalni radnici otišli su razgovarati s roditeljem koji prosvjeduje pred školom, no naišli su na zatvorena vrata. Uputili su mu pismeni poziv za razgovor. Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministra rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike otkrila je koji je sljedeći korak.

- Poziv na razgovor je upućen za ponedjeljak. Centar je uspio doći u telefonski kontakt s roditeljima, jer su ih sačekali pred kućom. Međutim roditelji oni nisu željeli razgovarati sa predstavnicima Centra. Sa sobom su doveli i svoje istomišljenike. To je postupak koji se na takav način ne može provesti - razgovor mora biti između roditelja i predstavnika Centra i on se bilježi. Vjerujemo da će se njihovi stavovi do ponedjeljka promijeniti i da će shvatiti ozbiljnost situacije. Doista je bitno da iskomuniciraju sa Centrom i da Centar nema loše namjere i da zaštiti dijete koje ne ide u školu - kazala je.

Naglasila je kako se ne zna hoće li biti dalje postavljati pitanje o zdravstvenom stanju djeteta koje je "istraumatizirano, kao i sva djeca u školi". Ukoliko ne dođe do razgovora u proceduru uz Centar za socijalnu skrb ulaze druge službe jer do komunikacije mora doći, ustvrdila je. Centar ima puno načina kako bi se pomoglo i djetetu i roditelja, dodala je.

- Kad govorimo da je djetetu ugroženo zdravlje onda moramo govoriti i o psihičkome zdravlju. Ovo dijete je dovedeno u centar pažnje. Možda mu je to zanimljivo jedan dan, ali mu dugoročno to može svakako škoditi. Njegovi vršnjaci će se vjerojatno ljutiti, a on vjerojatno ne zna na koju bi stranu. Lojalan je prema roditeljima, ali ni njima nije lako biti roditelj u pandemiji. Čini se da su došli pod utjecaj onih koji su im prikazali da je skidanje maske ustvari briga za dijete - kaže prof. Gordana Kuterovac Jagodić.





Dodaje da se od osobe koja je u razvoju traži da se drži određenih pravila, ali i da se individualna prava moraju dovesti u odnos sa drugim pravima, u ovom slučaju drugih učenika u školi.

- Vidjeli smo djecu, ali i roditelje koji negoduju zbog ove situacije. Otvaraju se pitanja: Zašto ja idem u školu ako on ne ide?, Imam i ja pravo da kalkuliram kad ću, a kad neću nositi masku? Kojih ću se pravila pridržavati, a kojih ne? Otvara se Pandorina kutija različitih misli. Djeca su zbunjena, a otvoreno je puno pitanja - primjerice to što škola nema psihologa - upozorila je prof. Marina Ajduković, psihologinja.

Naglašava da se na ovom primjeru može vidjeti koliko su u obrazovanju važni elementi iz Građanskog odgoja. Smatra da je ovo dobra točka da se s djecom razgovara o pravu pojedinca, pravu grupe, odgovornosti pojedinca i odgovornosti grupe i kritičkome mišljenju. No, dodaje da su djeca uzemirena i da treba maknuti prosvjednike, a tek onda početi razgovarati o svemu što se dogodilo, a dječaku olakšati povratak u razred.