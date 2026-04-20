Kako je moguće da su izvlačili novac iz sportskih saveza: 'Mi kontroliramo samo pet posto'

Državno odvjetništvo provodi izvide u skijaškom i judo savezu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, potvrdio je prošli tjedan glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Nakon što je višemilijunska afera uzdrmala skijaški savez, a bivši direktor Vedran Pavlek pobjegao iz Hrvatske, 24sata su otkrila aferu i u judo savezu. 24sata su u seriji tekstova otkrila kako je Hrvatski judo savez, preko tvrtke Concorda, plaćao ljetovanja i pokrivao troškove čelnim ljudima HOO, njihovim obiteljima, moćnom HDZ-ovcu. Više o tome pročitajte ovdje.

O ovom aktualnom problemu u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' razgovarali su Krešimir Šamija, ravnatelj uprave za sport Ministarstva turizma i sporta i Marko Šivak, sportski novinar s Hrvatskog radija.

Šamija je za početak otkrio kako se financiraju sportski savezi.

- Postoji program javnih potreba u sportovima lokalne, regionalne i državne razine. Sve je regulirano Zakonom o sportu pripadajućim podzakonskim aktima, a samih članova Olimpijskog odbora ima više od 80. Tu je pet krovnih sportskih udruženja, Hrvatski olimpijski odbor, Paraolimpijski savez gluhih, Školski sportski savez, Hrvatski akademski sportski savez. Program donosi ministar nadležan za sport i na taj način se financiraju redovne aktivnosti - istaknuo je pa dodao:

- Nacionalni sportski savezi financiraju se za redovne aktivnosti, olimpijske igre, plaće trenera, natjecanja... ministarstvo sklapa programski ugovor s HOO, to je za 2026. 52,5 milijuna za Hrvatski olimpijski odbor, od čega su redovni i posebni programski projekti nekakvih 43 milijuna za sportske saveze. Mi ugovaramo taj dio sredstava. Izvori prihoda su na tri razine, lokalni, regionalni i nacionalni, ovisno o savezu mogu biti i manji udio, a negdje i veliki. Tu su i druga dva izvora, grad, javna tvrtka i treći izvor su ostali vlastiti prihodi poput ulaznica, naknada i slično.

Šivak je govorio o uvjetima u kojima rade oni najmlađi.

- Kada govorimo o tome kako izgleda jedna piramida, onda najmlađa djeca su na dnu piramide. Potrebno je barem 20.000 djece za jednog Luku Modrića. Roditelji u klubovima kupuju opremu, plaćaju članarine, prije dvadesetak godina je krenulo u tom jednom smjeru, a nekada je bilo drugačije, klubovi su kupovali i osiguravali opremu. Danas se to promijenilo. Taj sport na lokalnim razinama teško živi, jer se svaki euro okrene par puta prije nego se potroši. Na najnižim razinama novca nedostaje, kao i infrastrukture. Stvari su se pokrenule, ali naši treneri su pravi mađioničari pogotovo u uvjetima kojima rade.

Šamija se zatim osvrnuo na pronevjeru u skijaškom savezu.

- Prihodi mogu biti različiti. Mi sklapamo ugovor s HOO i oni za svaki zahtjev saveza otvaraju nalog, traže predračune i račune. Mi provjeravamo na određenom uzorku pet posto, a sada kad se dogodilo ovo sa skijaškim savezom, mi smo zatražili da se dostave svi računi od 2015. pa nadalje. Imat ćemo i službu za kontrolu po prvi puta, od 1. svibnja. To je potreba iz samog povećanja sredstava, 2018. proračun Ministarstva za sport je bio 28 milijuna, a ove godine 193 milijuna eura, od čega 63 za infrastrukturu.

- Kada kažemo tih 30 milijuna, mi ne znamo kojih je to 30 milijuna. Govorimo o inkriminaciji od 2014. do 2026. u tom periodu je proračun Ski saveza bio 67 do 70 milijuna eura. Ono što mi financiramo je ono što mi dajemo. Odgovornost je na izvršim tijelima saveza, naravno ako se radi o fiktivnim računima, onda je nebitno je li to javni ili privatni novac.

Zatim se nadovezao Šivak.

- Ovo nije lijepa slika. Postavlja se pitanje hoće li se sada sponzori vezati uz vaš brend nakon ovoga. Ako ćemo govoriti koliki su proračuni Ski saveza, možemo reći da je to značajni postotak.

Šamija smatra da sportaši ne smiju biti žrtve u svemu ovome.

- Svaka korupcija i kriminal ima svoje ime i prezime. Nije dobro da se stvara slika da je cjelokupni sustav korumpiran. Ovo je jedan slučaj koji će se istražiti da je postojala suradnja istražnih tijela. Važno je razumjeti da su naši sportaši naš ponos i da jedna afera neće ocrniti hrvatski sport.