Ravnatelji zabrinuti: Dio škola još nije obnovljen od strašnog nevremena, a stiže nova kiša

Zasad je predviđeno da nastava redovno započne u ponedjeljak. Poplavljene su tri učionice na katu, među kojima je i informatička, na stropu je rupa. Krov se još sanira, građevinari rade cijeli dan, no pitanje je hoće li stići završiti do ponedjeljka, kažu nam u OŠ Matija Antun Relković u Cerni.

Jedna je to od stotinjak škola koje su koje su oštećene u katastrofalnom olujnom nevremenu krajem srpnja. U Zagrebu je tada oštećeno 66 škola, u Vukovarsko-srijemskoj njih 14, a u Osječko-baranjskoj 11. Većina ih je, srećom, već obnovljena jer nisu bile jako oštećene. Štete su najveće na objektima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a uz školu u Cerni, OŠ Gradište jedna je od najviše postradalih. Kako je prošlih dana izjavio ravnatelj Mario Dominiković, šteta je procijenjena na oko 700.000 eura, uz uništeni krov stradali su i prozori u sportskoj dvorani u kojoj je voda uništila parket. Iako je ona zasad neupotrebljiva, u školi su nam jučer kazali kako očekuju da će nastava u ponedjeljak započeti redovno za sve učenike.

- Radnici su najavili da stižu u utorak, te da će uspjeti zaštititi krov. Malo nas brine najavljena kiša, valjda neće nanijeti dodatne štete - kazali su nam u upravi OŠ Gradište.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kiša brine sve ravnatelje i ravnateljice koji se cijeli kolovoz bave sređivanjem svojih škola. Iako je ministar obrazovanja najavio da će sve škole biti pripremljene za početak nastave, to neće biti tako. U Slavoniji je gužva s majstorima, obnova je tek počela. U nekim školama, poput Gimnazije Sesvete i OŠ Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški, u pomoć su priskočili i zaposlenici, obitelji učenika, pa i bivši učenici, kako bi se raščistilo i barem donekle zaštitilo objekte. No građevinari će ipak morati odraditi glavni dio.

Iz Ministarstva obrazovanja još nemaju potpune podatke o štetama, te hoće li neke od njih morati privremeno preseliti učenike. Kako kažu, prikupljaju podatke. Najavljuju da će svima koji će to trebati pokriti troškove. Ipak, bilo je i malo sreće u nesreći, kaže nam ravnatelj Gimnazije Županja Ivica Živković.

Foto: Facebook/Letizia Marsili

- Krovište će biti završeno do ponedjeljka, već koordiniramo unutrašnje radove, pa ćemo pokriti cijelu školu do kraja tjedna. Bojali smo se da nećemo dobiti materijal na vrijeme, no sve je stiglo i prije nego što smo se nadali. I još ćemo dobiti bolju zaštitu i kvalitetniji materijal - kaže nam.

Županjska gimnazija dijeli prostor s još dvije strukovne srednje škole, pa će učenici u prva dva tjedna biti smješteni u dostupnim učionicama. Živković ocjenjuje da će se dotad staviti u funkciju svi prostori. Kako ističu naši sugovornici, osnivači (županije) bili su im stalno na raspolaganju.

U Zagrebu, kako je objavio zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, u svim će školama nastava započeti redovno. Nažalost, to se ipak neće ostvariti za Gimnaziju Tituša Brezovačkog, čija kompleksna obnova nakon potresa 2020. trebala završiti do početka rujna. Nevrijeme je pokvarilo planove, kiša se slila u učionice, te će se trebati pričekati još tri tjedna da se posuše podovi.