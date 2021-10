U Splitsko-dalmatinskoj županiji počelo je cijepljenje trećom dozom imunokompromitiranih osoba, onih osoba koje stvaraju manje antitijela jer uzimaju lijekove ili imaju neku bolest koja ih ugrožava, rekla je petak ravnateljica županijskoga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin.

Karin je rekla da u onih koji oni dobivaju treću dozu cjepiva razmak između druge i treće doze treba biti osam tjedana.

- To je razlika između boostiriranja i onih koji dobivaju treću dozu. Ubuduće sve osobe koje su imunokompromitirane u startu kada krenu s primarnim cijepljenjem dobivat će tri doze cjepiva jer se pokazalo da im je potrebna treća doza - rekla je dr. Karin.

Ponovila je da se boostiranje odnosi na osobe koje su kronični bolesnici stariji od 65 godina, imaju neku težu bolest ili su zdravstveni djelatnici, djelatnici u socijalnoj skrbi.

- I ukućani imunokompromitiranih osoba, i za njih se preporučuje to cjepivo, s tim da je razmak šest mjeseci od druge doze. I to je jedina razlika. Boostiranje je docjepljivanje kako bi se produžila razina antitijela koja se dobivaju primarnim cijepljenjem - rekla je dr. Karin.

Vezano uz osobe koje su se cijepile dvjema dozama AstraZenece, dr. Karin je rekla kako se zasad preporučuje da se može dati Pfizer s obzirom na to da se pokazalo da su stvarala antitijela kad su se u primarnom cijepljenju mijenjale dvije doze cjepiva.

- Pfizer još nije u svojem sažetku za lijek napisao da netko tko je dobio neke druge dvije doze istog cjepiva može dobiti treću dozu Pfizera, ali s obzirom na medicinsko iskustvo i na ono koje imamo u prethodnom razdoblju, preporuka je da se može dobiti, no to je opet individualna stvar procjene svakog liječnika. Mislim da će takve službene preporuke ići vrlo brzo - zaključila je dr. Karin.

Vezano uz oboljele od covida u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ravnateljica Nastavnog zavoda dr. Karin je rekla da su i dalje visoke brojke oboljelih, a jedino je dobro što te brojke jako ne skaču te u posljednja tri tjedna nema naglih skokova. Dodala je kako vjeruje da je to zato što je dio ljudi procijepljen, no, ocijenila je, te su brojke i dalje visoke.

- Mi i dalje imamo umrle, konkretno danas dvije osobe od koji je jedna osoba mlađa od 50 godina. To znači da se to ne događa samo starijim dobnim skupinama, nego su nažalost pogođeni i mlađi ljudi. Situacija s koronom nije jednostavna, ne smijemo se zavaravati da je manje oboljelih, dapače - dolaze hladnija vremena, više ćemo se družiti u zatvorenim prostorima, zbog čega pozivam ljude da se dođu cijepiti. Još imamo sve punktove bez obzira na to što je sve manji broj ljudi koji dolaze - rekla je dr. Karin.

Istaknula je da im u Nastavni zavod za javno zdravstvo na cijepljenje i dalje svakodnevno stiže oko 150 ljudi, a isto tako i u Spaladium arenu, no, dodala je, to su i dalje male brojke s obzirom na to da je u županiji cijepljeno oko 47 posto stanovništva, a potrebno je 70 posto. Podsjetila je da su organizirali masovna cijepljenja i po Zagori te na otocima, kamo su odlazili specijalistički timovi.