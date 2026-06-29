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TUGA U BUZETU PLUS+

Ravnateljica škole u suzama zbog smrti dječaka (13): 'Bio je divan učenik i skromno dijete...'

Piše Dijana Marić,
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Ravnateljica škole u suzama zbog smrti dječaka (13): 'Bio je divan učenik i skromno dijete...'
Foto: Ilustracija/123RF

Dječak je u subotu pao s bicikla. Tijekom nedjelje se nije osjećao najbolje, a u ponedjeljak ujutro su ga našli kako ne diše. Mještani u velikom šoku

Buzet je jučer rano ujutro osvanuo u tišini kakvu nitko ne želi doživjeti. Umjesto uobičajenog dječjeg smijeha, nakon što je nedavno zazvonilo posljednje školsko zvono i označilo kraj školske godine, cijeli je kraj obavila duboka tuga nakon vijesti da je preminuo 13-godišnji dječak, učenik jedne područne škole. Vijest se munjevito proširila okolicom, a šok, nevjerica i bol zavladali su među obitelji, prijateljima, školskim kolegama i svim stanovnicima.

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