Ravnozemljaši su krenuli preko Antarktike - traže rub Zemlje

Sve je veće društvo uvjerenih u teoriju kako je Zemlja zapravo ravna. Oni organiziraju konvencije, krstarenja, planiraju televizijske emisije, i buduće ekspedicije kako bi "razotkrili" istinu nama ostalima. Čak je i kontroverzni YouTuber Logan Paul nedavno rekao kako želi putovati na kraj Zemlje te da će objaviti dokumentarac imena "The Flat Earth: To the Edge and Back" koji bi uskoro mogao imati premijeru. Većina autora koji se bave ovom temom, pa tako i novinar Forbesa, ne vjeruju u ravnu Zemlju. Dio te zajednice planira ekspediciju na Antarktiku - to organizira Colin O'Brady - kako bi dokazali svoju tvrdnju o Zemlji kao ploči. Nedavno je Logan Paul bio prisutan na Flat Earth International Conference u Denveru i javno govorio o svom interesu kada je riječ o toj temi. Tamo je snimao dokumentarac za YouTube i nadugačko govorio o tome sa utemeljiteljem Robbiejem Davidsonom, piše Express.

"Smatram se čovjekom od istine i znanosti. Netko tko mrzi biti ignorant. Nije me sram pripadati ovom klubu, izlazim u javnost kao Flat Earther. Želim znati činjenice. Zašto nismo bili na mjesecu preko 50 godina, činjenica da naš Mjesec ima vlastitu svjetlost. Neki od najboljih znanstvenika ne mogu objasniti gravitaciju; Neil DeGrasse Tyson, Bill Nye, i na kraju, znaju li oni uopće? Želim istražiti za sebe i imati uvijek otvoreni um, a ne da me neka stigma u tome sprječava", rekao je. Logan je oduševljen idejom trekkinga preko Antarktike u nadi da će biti prvi koji će doći do "zida". "Ja sam taj koji će doći do ruba", kaže. Davidson, koji nema veze sa The Flat Earth Society, organizira i krstarenje za ravnozemljaše 2020. kako bi razgovarali o "znanosti". Iza njegove želje da ode na Antarktiku je, kaže, prava znanost.

"Ako pogledate Antarktiku te uzmete globus i spljoštite ga, Antarktika bi išla cijelim putem oko Zemlje. To je kao ledena obala i jako je velika. Ništa ne može pasti s ruba jer mi vjerujemo da se nalazimo unutar kupole, skupa sa Suncem i Mjesecom i zvijezdama. Kupola je jako, jako visoka", objašnjava. Ravnozemljaš Jay Decasby, koji razvija ideju reality showa o pothvatu. "Sve što trebamo napraviti kako bi zaustavili ovu debatu zauvijek jest ući duboko u Antarktiku, što su radili stari mornari prije no što je UN učinio samostalno i privatno istraživanje Antarktike ilegalnim. Mi ćemo ploviti i putovati na način da iscrtamo vanjske rubove Zemlje. I tako će umrijeti ideja heliocentričnog sustava", kaže. Tijekom godina bilo je 16 putovanja diljem različitih dijelova Antarktike, poput one Borge Ouslanda 1997. godine, pa Runea Gjeldnesa koji je 2006. skijao 4.808 kilometara po Južnim polu, a 2012. je Felicity Aston postala prva žena koja je sama proskijala dijelove Antarktike. Godine 2018. Colin O'Brady završio je svoj samostalan prijelaz Antarktike u 54 dana dugačkom putovanju koje je argument i onima koji tvrde da je zemlja sfera i onima koji kažu da je ravna. Decasby kaže kako je "1773. godine kapetan Cook postao prvi moderni istraživač koji je "probio" arktički krug i došao do ledene barijere. Htio je u potpunosti oploviti Antarktiku tražeći ulaze i uvale u zidovima leda. Sve je zajedno preplovio preko 96 tisuća kilometara, a nikada nije pronašao put kroz masivnu ledenu masu. Cook je zapisao kako se led protezao istočno i zapadno mnogo dalje od onog što smo mogli vidjeti. Od te mase su se odbijale zrake sunca".

Erica Dubay i drugi ravnozemljaši smatraju da se ne može "ući" na Antarktiku i da UN-ov sporazum iz 1961. brani istraživanje tamo. Jay Decasby dalje objašnjava kontroverzu iza O'Brady ekspedicije. "Jedine informacije koje je javnost dobila su njegove tvrdnje, par selfija i glasine. Najvažnije činjenice, naime, nije bilo, a to je dokaz da je prešao kontinent. Nikakve GPS koordinate, nikakvi dokazi da je Brady išao rutom kojoj tvrdi da jest, da je postigao milje koje kaže da jest ili da je išta prešao uopće. Neki kažu da je to zato jer nije bilo telekomunikacijskih tornjeva u blizini, pa su takvi dokazi nemogući, ali i dalje na njegovu ekspediciju pada sjena sumnje". "Ako je O'Brady imao servis da stavlja selfije i neku vrstu veze to bi značilo da su njegove koordinate poznate i zabilježene. Te koordinate nisu dane javnosti. Je li to zato jer ne postoje, i O'Brady ipak nije odradio misiju koju je opisao i rekao da je postigao u 54 dana?" O'Brady pak Forbesu kaže kako su "GPS koordinate objavljivane javno kroz cijelu ekspediciju u stvarnom vremenu te da ih je svatko mogao i može pogledati".