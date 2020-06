Rayshard je trebao ići kćeri na rođendan, ali ubio ga policajac

<p>"Imali su pripremljenu rođendansku proslavu za njegovu osmogodišnju kćer... S kolačima i svime, a mi smo ondje sjedili i razgovarali s majkom o ubojstvu njenog oca", rekao je obiteljski odvjetnik <strong>Justin Miller </strong>o ubojstvu<strong> Raysharda Brooksa</strong>, Afroamerikanca kojega je na parkiralištu restorana Wendy u Atlanti ubio policajac.</p><p>Brooks je imao tri kćeri, stare jednu, dvije i osam godina, te 13-godišnju pastorku. Njegova osmogodišnja kći trebala je u subotu imati rođendansku zabavu.<strong> Christine Maxouris</strong> je u subotu ujutro čekala odlazak na klizanje s ocem kako bi ondje zajedno proslavili rođendan, priopćili su obiteljski odvjetnici. No njezin otac se nikad više nije vratio kući. </p><p>Objavljene su i službene snimke na kojima se vidi i kako se policajci bore s Brooksom te da je jednom od njih uspio oteti i elektrošoker. U trenutku kada policajci i Brooks nestaju iz kadra čuju se pucnjevi koje je ispalio policajac <strong>Garrett Rolfe.</strong></p><p>Brooksova obitelj angažirala je odvjetnika <strong>L. Chris Stewarta</strong> koji je rekao za New York Times kako elektrošoker nije smrtonosno oružje pa tako, iako ga je Brooks ispalio prema policajcu, nema opravdanja za pucnjavu.</p><p>Istaknuo je i kako su policajci, nakon što je Brooks upucan, prvo navukli rukavice i pokupili čahure umjesto da su mu pružili prvu pomoć.</p><p>Osim toga, rekao je za New York Times, nakon pucnjave mu pune dvije minute nisu provjerili puls. Brooks je naposljetku prebačen u bolnicu gdje je operiran i gdje je preminuo jer je ranjavanje bilo preteško.</p>