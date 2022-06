Razbijači partizanskoga groblja u Mostaru razbili su i budućnost

Najteže je predvidjeti prošlost. Ta se dosjetka slovenskog filozofa Slavoja Žižeka zadnjih godina pokazuje sve istinitijom, premda zvuči prilično besmisleno. Prošlost se, naime, stalno reinterpretira. Neki to čine riječima a neki čekićem. U Mostaru je devastirano veliko partizansko groblje, koje je umjetnički osmislio Bogdan Bogdanović, najpoznatiji po izradi jasenovačkog spomenika. Čekićima ili macolama uništeno je 630 spomenika. Ni jedan nije ostao čitav. I nije to prvi put. To mjesto - na kojem počivaju mrtvi Hrvati, Bošnjaci i Srbi partizani - već je i prije bilo meta vandalskih pohoda.