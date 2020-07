Razbili 'chat' za dilere, ubojice, otmičare: Imali sobu za mučenje

U nizozemskom selu bilo je sedam kontejnera. Šest ih je bilo opremljeno kao zatvorske ćelije, a sedma je bila komora za mučenje opremljena kožnim zubarskim stolcem, škarama, skalpelima, kliještima...

<p>Nacionalna agencija za suzbijanje teškog kriminala Velike Britanije (NCA) i snage reda iz Europe zajedničkim su snagama uspješno probile tajni komunikacijski sustav EncroChat koji su kriminalci koristili za trgovanje narkoticima i oružjem, javio je <strong><a href="https://www.bbc.com/news/uk-53263310">BBC</a></strong> početkom srpnja. NCA je rekla da je ovo najveća i najznačajnija policijska akcija u Velikoj Britaniji. Utjecajne osobe iz kriminalnog podzemlja našle su se među više od 800 uhićenih diljem Europe.</p><p>Do uhićenja je došlo nakon što su NCA i drugi presreli poruke koje su kriminalci slali putem <strong>EncroChata</strong>. U akciji je zaplijenjeno i više od dvije tone droge, nekoliko desetaka komada vatrenog oružja i 54 milijuna funti (453 milijuna kuna). Samo odjel za organizirani kriminal u Manchesteru je u akciji zaplijenio 1,7 milijuna funti gotovine, 15 kg kokaina, 2 kg heroina, 2 kg kanabisa, 70 kg amfetamina, 500 000 tableta Ecstasy, šest vatrenog oružja - uključujući mitraljeze - i više od 200 metaka, kao i deset šifriranih mobilnih telefona.</p><p>Dok je NCA bila dio akcije, pokrenule su je policije Francuske i Nizozemske, a u akciju je bio uključen i Europol, europska agencija za suradnju policijskih snaga. Samo unutar jednog skladišta u nizozemskom selu Wouwse Plantage bilo je sedam otpremnih kontejnera. Šest ih je bilo opremljeno kao zatvorske ćelije, a sedma je bila namjenski izgrađena komora za mučenje, gotovo završena i spremna za upotrebu.</p><p><br/> <br/> Opremljena kožnim zubarskim stolcem, u kojem su žrtvi mogli zavezati ruke i noge. Uz to soba je uključivala škare za rezanje, lopate, pile, skalpele, kliješta, trake za maskiranje i crne vreće.</p><p>- Svi kriminalci koji su koristili EncroChat sad trebaju biti jako zabrinuti - poručili su iz nizozemske policije koja je također sudjelovala u ovoj akciji. S obzirom na to koliko se podataka policija domogla tijekom proteklih mjeseci, jasno je kako u budućnosti možemo očekivati nove akcije i uhićenja kriminalaca diljem Europe. <strong>Wil van Gemert, </strong>zamjenik izvršnog direktora u Europolu, rekao je na konferenciji za medije u Hagu da je hakiranje komunikacijske mreže omogućilo ometanje kriminalnih aktivnosti poput nasilnih napada, korupcije, pokušaja ubojstava i krijumčarenja značajne količine droge. NCA kaže da se akcijom koja je trajala više od tri mjeseca i u koju su bili uključeni policajci iz cijele Britanije udarilo na organizirani kriminal u Velikoj Britaniji kao nikad do sad. U Britaniji je u sklopu akcije uhićeno 746 ljudi, među kojima su se našla i dva policajca. Čelnica policijske uprave koja djeluje na širem području Londona Cressida Dick, čije su snage uhitile 171 osobu i zaplijenile 13,3 milijuna funti, akciju je opisala kao “epohalnu”.<br/> - Ovo je samo početak. Udari na organizirani kriminal koji će proizaći iz ove operacije trajat će mjesecima i godinama - dodala je.</p><h2>'Ovo je kao da smo razbili Enigmu u Drugom svjetskom ratu'</h2><p>Direktorica za istrage u NCA <strong>Nikki Holland </strong>rekla je da su operativci koji su radili na akciji probijanje sustava usporedili s probijanjem Enigme, sustava za šifriranje informacija koji su Nijemci koristili za komunikaciju u Drugom svjetskom ratu.<br/> - Oni tvrde da je ovo toliko značajno. Prodiranje u te informacije je kao da imate doušnika u samoj organizaciji koji vam stalno govori što se planira i radi - rekla je Holland. Procjenjuje se da je otprilike 60.000 ljudi bilo pretplaćeno na servis EncroChat, inače baziran u Francuskoj.</p><p>Od tih 60.000 korisnika, 10.000 ih je bilo iz Velike Britanije. EncroChat šifrirani je komunikacijskih servis koji se mogao koristiti samo na posebno modificiranim Androidima cijene 1000 eura, uz dodatnih 3000 eura godišnje za korištenje servisa za kriptiranu komunikaciju. Iz kompanije su korisnicima nudili potpunu anonimnost i sigurnost komunikacije koju ni policija ne može pratiti, ni prisluškivati.</p><p>Kako bi sigurnost bila na što većem nivou, njihovi telefoni nisu imali mikrofon, kameru, ni GPS, dok su poruke same nestajale s telefona nakon određenog vremena. Također, upisivanjem šifre, sav sadržaj s uređaja mogao se brzo izbrisati, u slučaju da telefon padne u krive ruke. Zbog svega navedenog, jasno je u kojim su krugovima bili iznimno popularni telefoni EncroChata - koristili su ih kriminalci, ubojice, dileri itd.</p><p>Detalji o načinu na koji je policija uspjela doći do poruka koje su kriminalci razmjenjivali - a riječ je o milijunima poruka, nije u potpunosti poznat, no prema dostupnim informacijama, čini se kako su postavili neku vrstu “tehničkog uređaja” na serverima kompanije u Francuskoj.</p><p>Kako navodi Europol u svom priopćenju, informacije koje su mjesecima prikupljali imajući potpun pristup u komunikaciju kriminalaca, već su im pomogle u brojnim istragama te su spriječene kriminalne aktivnosti poput pokušaja ubojstava (neki mediji spominju da je spriječeno čak 200 pokušaja ubojstava), prijenosa velikih količina droge, koruptivnih aktivnosti itd. EncroChat je na radaru francuskih snaga zakona još od 2017. kad su, prilikom uhićenja kriminalnih skupina, počeli otkrivati telefone s instaliranim softverom za kriptiranu komunikaciju.</p><p>Iako im je trebalo tri godine da napokon uspiju probiti zaštitu, podaci koje su prikupili su od neprocjenjive važnosti. Sustav je djelovao na prilagođenim Android mobitelima, a EncroChat je na svojoj stranici korisnicima nudio “sigurnu komunikaciju bez briga”. Korisnici sustava imali su pristup porukama koje su se nakon određenog perioda brisale s mobitela na koji su poslane.</p><p>Uz to, korisnici su unosom posebne četveroznamenkaste šifre mogli izbrisati sve podatke koji su bili pohranjeni na mobitelu, a taj je pothvat izgledao kao da jednostavno pokušavaju “otključati” zaslon mobitela kojem se upalio čuvar ekrana. Modificirani mobiteli koštali su 1000 eura (7500 kuna), a pretplata na servis koštala je dodatnih 1500 eura (11.300 kuna). Europol je rekao da je francuska policija otkrila da je dio EncroChatovih servera smješten u Francuskoj te da je moguće u njih ubaciti “tehnički uređaj” koji bi snagama reda omogućio pristup porukama.</p><p>Glasine da je policija provalila EncroChat počele su kružiti u lipnju. Nizozemska je policija rekla da su korisnici nakon toga počeli bacati svoje uređaje, ali da je bilo prekasno. Policija je tada već bila presrela milijune poruka. Neke su već poslužile kao dokazni materijal za djelovanje dok su druge tek trebaju obraditi i iskoristiti protiv kriminalaca koji su ih slali. Agencije za suzbijanje kriminala informacije s EncroChata počele su primati 1. travnja, a vjeruje se da je sustav probijen u ožujku.</p><p>NCA kaže da je komunikacijski sustav korišten kao “kriminalna trgovina” za koordinaciju distribuciju droge u cijelom svijetu i uvoz oružja poput jurišnih pušaka, automatskih pušaka, pumperica, pištolja i ručnih granata. Vjeruje se da su kriminalci sustav koristile i za planiranje napada na konkurentske bande, utjerivanje dugova i pranje novca. Neki od prijetnji nasiljem koje su se našle u sustavu uključivale su napade kiselinom i rezanje udova.</p><p>NCA kaže da su razmontirani deseci kriminalnih bandi te da je najviše uhićenih bilo u Londonu i sjeverozapadnoj Engleskoj. Iz Agencije kažu da im je karantena zbog koronavirusa pomogla jer su mnogi članovi bandi bili u svojim domovima. Većina uhićenih dio su tzv. “srednjeg menadžmenta” kriminalnih bandi dok su neki uhićeni opisani kao “glavešine” podzemlja.</p><p>- Riječ je o ljudima čiji je jedini poslovni cilj bio zgrtanje velike količine novca. Mnogi od njih vodili su respektabilne živote prepune luksuza. Novac su nemilice trošili, ali diskretno - pojasnila je Dick iz NCA. Nije neobično da kriminalci komuniciraju preko enkriptovanih aplikacija i uređaja. 2018. FBI je uhapsio Vincent Ramosa, šefa Phantom Secure, kompanije koja je prodavala prilagođene BlackBerry uređaje narko-kartelima. Kad se Ramos izjasnio krivim, priznao je da su enkriptirane slušalice korištene za olakšavanje prodaje kokaina, heroina i metamfetamina i da je Phantom Secure daljinski obrisao uređaje ako su dospjeli u ruke policije.</p><p>Zbog toga u SAD-u političari koji promoviraju zakon “EARN IT” žele davati kazne kompanijama zbog korištenja end-to-end enkripcije. Teoretski bi to moglo spriječiti platforme poput EncroChata i Phantom Securea, ali bi to moglo imati dalekosežne posljedice. Za početak bi to moglo dovesti do toga da platforme za društvene mreže cenzuriraju bilo što što bi moglo dovesti do pravnih problema - ili jednostavno u potpunosti ukinu. No ostaje nejasno kako je EncroChat probijen.</p><p>Koristeći izvore u Velikoj Britaniji i kontinentalnoj Europi, Daily Mail je počeo sastavljati fascinantnu i složenu unutrašnjost priče. Otkriveno je da je stručnjak za telekomunikacije, koji je donedavno radio na jednom britanskom sveučilištu, bio ključna figura u probijanju kriminalnih mreža. Ali ništa što je policija otkrila do sada u potpunosti se ne može usporediti s onim što je pronađeno u spomenutom skladištu Wouwse Plantage.</p><p>Posvećenost gangstera detaljima bila je očita. Svi su utovarni kontejneri bili zvučno izolirani - da bi utišali ili prigušili vriskove i povike za pomoć - i obloženi srebrnom folijom, očigledno da bi sakrili “potpise topline” (koji se mogu prepoznati kamerama za toplinsko snimanje). Svi su spremnici imali lisice na podu i stropu. U drugom skladištu, povezanom s prvim, policija je našla mnogo opreme za “precizne” operacije, uključujući lažnu policijsku odjeću, neprobojne prsluke i kombije za promatranje. Na snimci policijske racije, na kojoj se vidi kako policajci ulaze u prostoriju u kojoj se nalazi mnogo policijskih jakni, čuje se kako član tima za pretragu na engleskom uzvikuje “f *****g hell!” (j**eni užas!).<br/> <br/> Identitet ljudi za koje se vjeruje da stoje iza izgradnje zatvora i prostorija za mučenje - i njihovih rivala koji su mogli završiti u tim prostorijama - daju nekakvu predodžbu o globalnom značenju ove multinacionalne policijske akcije. Sigurno je da ova skupina nije umanjila ugled Nizozemske kao europske klirinške kuće za trgovinu teškim drogama, od kojih većina robe završava u Velikoj Britaniji. Kritičari su Nizozemsku opisali kao buduću “narkodržavu”. U zadnjoj akciji uhićeno je šest muškaraca pod sumnjom da su se “spremali za otmicu, uzimanje talaca, ozbiljan napad, reketarenje i sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji”.<br/> Nizozemske vlasti su javno identificirale navodnog voditelja vođe kao “Robina Van O”, vlasnika teretane iz Utrechta, koji je poznat po ozbiljnim kriminalnim vezama. Putem krađe podataka preko mobitela policija je u travnju doznala za pripreme i držala sporno skladište pod strogim nadzorom. Prema nizozemskim izvorima, presreli su nekoliko poruka koje su osumnjičenici poslali s tog mjesta dok su se pripremali staviti cijeli pogon za mučenje u uporabu.</p><p>“Jednom kad ga budem postavio na stolac, znat ćemo više”, “Poslao je jednu poruku”. “Ali taj pas (odnosi se na osobu koju je tražio, op. a.) još bježi” - samo su neke od poruka kriminalaca. Policija je ujedno bila u stanju upozoriti one na koje je banda ciljala, pa su se mogli sakrivi na vrijeme. U porukama koje je policija presrela, osumnjičeni su različito opisali skladište kao “sobu za liječenje” ili “EBI”, što je ujedno nizozemski zatvor maksimalne sigurnosti. Kad je u lipnju ove godine izvršen pretres skladišta, prostorije su još bile u izgradnji te su se izvodili završni radovi.<br/> <br/> Nizozemski mediji povezali su 40-godišnjeg “Van O” s takozvanim savezom Los Pepes, zločinačkim kartelom koji je osnovan da bi zamijenio pretjerano nasilnoga kralja nizozemske trgovine drogom Ridouana Taghija.Poznat je kao “marokanski Keyser Soze”, po izmišljenom neupadljivom gospodaru kriminala kojeg je Kevin Spacey glumio u filmu “Privedite osumnjičene”, Taghi je pomogao poplaviti Europu drogom, uglavnom kokainom iz Latinske Amerike. Ima poslovne kontakte s drugim “gospodinom Bigsom” na Britanskim Otocima, ali i drugim mjestima, a sumnja se da iza njega stoji nekoliko ubojstava, među njima i ubojstva brata glavnog svjedoka koji je trebao svjedočiti protiv njega, a na ulično ubojstvo nizozemske vlasti gledaju kao napad na nizozemski pravni sustav. Kad su nizozemske vlasti raspisale tjeralicu za Taghijem te nudile nagradu od 100.000 eura, konačno je uhićen u svom dvorcu u Dubaiju u prosincu prošle godine. Trenutno se nalazi u nizozemskom zatvoru a ne u brodskom kontejneru.</p><p>Pa što je zapravo bila misteriozna mreža EncroChat i kako je uništena?</p><p>U razgovoru za Daily Mail izvor iz sustava sigurnosti u Velikoj Britaniji kazao je kako postoji vjerojatnost da je EncroChat od početka uspostavljen kao “mamac” obavještajnih službi koji bi privukao, a zatim iskoristio kriminalne komunikacijske mreže. Web stranica EncroChat još je dostupna.</p><p>- Cilj šifriranog mobitela EncroChat je pojednostaviti proces šifriranja za krajnjega korisnika. Klijent se može pouzdati u poslužitelja jer poslužitelj ne pohranjuje i ne čita korisničke podatke. Sve je zaštićeno, sigurno i zdravo - navodi se na web stranicama.</p>